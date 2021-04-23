A101'den cumartesi sürprizi! 24-30 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Haftanın Yıldızları...

A101'de bu hafta sonu neler var? 24 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Çilek, muz, avokado, Çengelköy salatalık, domates, mantar, Algida Keyif kakao-vanilya, Algida Magnum Mini çeşitleri, terayağı, sade kefir, piliç köfte çeşitleri, hindi salam, dana evlik sucuk, krem şanti, tavukgöğsü/sakızlı muhallebi, puding çeşitleri, şekerli vanilin/kabartma tozu, dondurulmuş karışık pizza gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor.