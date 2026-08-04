Düğünde damada unutulmaz sürpriz: Gören bir daha baktı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde dünyaevine giren edebiyat öğretmeni Onur Dağdibi ile öğretmen Zehra Aydın çiftine, damadın arkadaşları unutulmaz bir düğün sürprizi hazırladı. Mizahi yazılarla süsledikleri hurda otomobili hediye eden arkadaş grubu, aracı düğün konvoyuna da dahil ederek renkli görüntüler oluşturdu. İşte görenin bir daha baktığı o görüntüler...

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde evlenen edebiyat öğretmeni Onur Dağdibi ile öğretmen Zehra Aydın'ın düğününde ilginç bir sürpriz yaşandı. Damadın arkadaşları, mizahi yazılarla süsledikleri hurda otomobili düğün hediyesi olarak çifte teslim etti.

Yeni Yaylacık Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğün öncesinde hazırlık yapan arkadaş grubu, hurdaya ayrılmış bir otomobil satın aldı. Aracın farklı bölümlerine evlilik temalı esprili pankartlar yerleştirildi.

MİZAHİ PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ Otomobilin üzerinde, "Ben çekiciyle zorla gidiyorum, damat kendi ayaklarıyla tuzağa yürüyor", "En büyük hasarı nikahta aldı" ve "Kaportadaki göçük düzelir, sendeki çöküş ömür boyu" ifadelerinin yer aldığı pankartlar kullanıldı.

MASKELERLE DÜĞÜN EVİNE GELDİLER Hazırlanan sürprizin bir parçası olarak damadın arkadaşları at kafası ve ayı maskesi taktı. Hurda otomobili düğün evine getiren grup, davetlilerle mizahi röportajlar yaptı.