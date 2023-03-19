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Haberler Galeri Nevruz nedir, ne demek? 2023 Nevruz Bayramı ne zaman, tatil mi? Adet, gelenek ve görenekler neler?

Nevruz nedir, ne demek? 2023 Nevruz Bayramı ne zaman, tatil mi? Adet, gelenek ve görenekler neler?

Türk kültüründe büyük bir yere sahip olan ve baharı müjdeleyen Nevruz Bayramı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Mart aylarının sonlarına geldiğimiz bu günlerde vatandaşlar Nevruz ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. 18 asırdan fazla süredir kutlanan Nevruz bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023 15:18
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Nevruz nedir, ne demek? 2023 Nevruz Bayramı ne zaman, tatil mi? Adet, gelenek ve görenekler neler?

Nevruz Bayramı ne zaman, tatil mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Nevruz Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, Nevruz'un bu sene hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki nevruz ne demek? Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? İşte asırlardır süre gelen Nevruz gelenekleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nevruz nedir, ne demek? 2023 Nevruz Bayramı ne zaman, tatil mi? Adet, gelenek ve görenekler neler?

NEVRUZ NEDİR?

Kelimenin aslı eski Farsça dilinden gelmektedir ve yeni gün/günışığı anlamına gelmektedir. Nevruz kelimesi ilk defa ikinci yüzyılda Pers kaynaklarında kullanılmıştır.

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Nevruz nedir, ne demek? 2023 Nevruz Bayramı ne zaman, tatil mi? Adet, gelenek ve görenekler neler?

İran ve Bahai takvimlerinde yılın ilk günü olarak bilinen Nevruz kelimesi, günümüz İran'ında İslami bir köken olmasa da bir şenlik olarak kutlanmaktadır. Medeniyetler arasında tarih farklılığı gösterebilen Nevruz, birbirine yakın ve çeşitli tarihlerde kutlanmaktadır.

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Nevruz nedir, ne demek? 2023 Nevruz Bayramı ne zaman, tatil mi? Adet, gelenek ve görenekler neler?

2023 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Nevruz her yıl 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. 2023 yılında Nevruz 21 Mart Salı günü kutlanacak. Nevruz, pek çok toplum için bir yılbaşı niteliği taşımaktadır. Bayramlar, bireyleri ve toplulukları yakınlaştırarak bütünleştiren, unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden gün yüzüne çıkaran ve gelecek kuşaklara aktaran ortak kültür bağlarını oluşturur.

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Nevruz nedir, ne demek? 2023 Nevruz Bayramı ne zaman, tatil mi? Adet, gelenek ve görenekler neler?

Baharın başlangıcı olarak yeniden doğuşu simgeleyen Nevruz, geleceğe dair umut, arzu ve temennileri de içinde barındırmaktadır. Nevruz ile yeniden doğan ve coşkuyla yenilenen sadece doğa ve tabiat değildir.