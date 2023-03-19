Nevruz nedir, ne demek? 2023 Nevruz Bayramı ne zaman, tatil mi? Adet, gelenek ve görenekler neler?

Türk kültüründe büyük bir yere sahip olan ve baharı müjdeleyen Nevruz Bayramı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Mart aylarının sonlarına geldiğimiz bu günlerde vatandaşlar Nevruz ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. 18 asırdan fazla süredir kutlanan Nevruz bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte konuya ilişkin detaylar...