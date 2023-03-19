500 yıllık handa bulunan mescit mimarisiyle dikkat çekiyor

Şentürk, "Burası 8 sütun kesme taş üzerine yapılan bir mescit. En üstünde alemi, altında kurşun kaplaması ve en altında da 8 sütün altında da şadırvanı olan güzel bir mescit. Burada baylar, bayanlar vakit namazlarını ve diğer namazlarını eda ediyorlar. Burada öğlen ve ikindi olarak iki vakit namaz kılınıyor. Han içerisinde olduğu için sabah namazlarında açılmıyor. Ayrıca akşam ve yatsı namazı eda edilmiyor. Haklı olarak buraya imam kadrosu verilmiyor. Çünkü maliyeti var. İşin ehli olan imamlık yapabilecek esnaf arkadaşlarımız namaz kıldırıyor. Bir dönem Ulu Cami'nin müezzinleri geldiler, namaz kıldırdılar bizlere. Yabancılar ve özellikle Arap turistler çok geliyor, burada namaz kılıyorlar. Altında 4 tane çeşmemiz var. İnsanlar burada abdestlerini alıyor, üst katta da namazlarını eda ediyorlar. Özellikle yazın çok güzel oluyor" şeklinde konuştu.



