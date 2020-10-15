ANA SAYFA
Neriman Yılmaz Esra Erol'un programına 1 yıl önce çıkmıştı! Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı
Esra Erol'un ATV ekranlarındaki programına 1 yıl önce katılan Neriman Yılmaz, 10 yıllık eşi tarafından ihanete uğradığını iddia etmişti. Neriman Yılmaz'ın davasının takipçisi olan Esra Erol, müjdeli haberin gelmesi için elinden geleni yaptı. ATV'nin gözde sunucusu Esra Erol'un Türkiye'nin gündemine taşıdığı Neriman Yılmaz'ın davası sonuçlandı.
Giriş Tarihi: 15.10.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 20:52
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9