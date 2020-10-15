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Haberler Galeri Neriman Yılmaz Esra Erol'un programına 1 yıl önce çıkmıştı! Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı

Neriman Yılmaz Esra Erol'un programına 1 yıl önce çıkmıştı! Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı

Esra Erol'un ATV ekranlarındaki programına 1 yıl önce katılan Neriman Yılmaz, 10 yıllık eşi tarafından ihanete uğradığını iddia etmişti. Neriman Yılmaz'ın davasının takipçisi olan Esra Erol, müjdeli haberin gelmesi için elinden geleni yaptı. ATV'nin gözde sunucusu Esra Erol'un Türkiye'nin gündemine taşıdığı Neriman Yılmaz'ın davası sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 20:52
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Neriman Yılmaz Esra Erol'un programına 1 yıl önce çıkmıştı! Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı

Esra Erol'un programında yaşanan hayat hikâyeleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. 1 yıl önce programa katılan Neriman Yılmaz, 10 yıllık eşi tarafından 4 yıldır ihanete uğradığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

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Neriman Yılmaz Esra Erol'un programına 1 yıl önce çıkmıştı! Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı

PEKİ 1 YIL ÖNCE ESRA EROL'UN PROGRAMINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Kanser hastası ve çaresiz kadın Neriman Yılmaz, 4 yıl önce eşi tarafından terkedildiğini ve ihanete uğradığını söyleyerek eşinin E.K ile beraber yaşadığını bir türlü kanıtlayamıyordu. Eşi Erhan Y. Neriman Yılmaz'ı ve çocuğunu parasız bırakarak, yardımlarla yaşamaya mahkum etmişti. Esra Erol sayesinde ise gerçekler ortaya çıktı.

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Neriman Yılmaz Esra Erol'un programına 1 yıl önce çıkmıştı! Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı

Eşi Erhan Y.'nin birlikte yaşadığı Esma K.'ya söylediği bazı ifadelerden dolayı hapis cezası alan Neriman Yılmaz birkaç gün cezaevinde kaldı. Tahrik edilerek söylenen sözler için haksız yere ceza alan Neriman Yılmaz birkaç gün sonra tahliye oldu.

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Neriman Yılmaz Esra Erol'un programına 1 yıl önce çıkmıştı! Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı

Neriman Yılmaz'ın bir yıldır sürdürdüğü mücadelede ise bugün büyük gün.

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Neriman Yılmaz Esra Erol'un programına 1 yıl önce çıkmıştı! Dava Esra Erol sayesinde sonuçlandı

Davayı Neriman Yılmaz'ın avukatı olarak Ahmet Faruk Kuran takip etti. Neriman Yılmaz ile E.Y Kastamonu aile mahkemesinde dün görülen duruşmada boşandı.