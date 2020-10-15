HDP'li milletvekilleri Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi

Şırnak'ta, yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemi 6'ncı haftasında da engellendi. Aileler, basın açıklaması yaptıkları sırada, aralarında HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir ve Hüseyin Kaçmaz'ın da olduğu grubun engeliyle karşılaştı. Aileler, eylemlerine engelleme girişimlerine rağmen devam etti.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 18:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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