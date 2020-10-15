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Haberler Galeri HDP'li milletvekilleri Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi

HDP'li milletvekilleri Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi

Şırnak'ta, yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemi 6'ncı haftasında da engellendi. Aileler, basın açıklaması yaptıkları sırada, aralarında HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir ve Hüseyin Kaçmaz'ın da olduğu grubun engeliyle karşılaştı. Aileler, eylemlerine engelleme girişimlerine rağmen devam etti.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 18:00
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HDP'li milletvekilleri Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek protesto eylemi yaptı.

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HDP'li milletvekilleri Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi

Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

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HDP'li milletvekilleri Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi

Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şırnaklı kadınlar hesap soruyor' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK" "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

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HDP'li milletvekilleri Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi

Şırnaklı kadınların bu haftaki eylemi de yine HDP'liler tarafından engellenmek istenildi.tu.

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HDP'li milletvekilleri Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi

HDP il binası önüne gelen kadınlar, aralarında HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir ve Hüseyin Kaçmaz'ın olduğu grubun engeliyle karşılaştı.