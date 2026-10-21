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Nemrut Kalderası'nda sonbahar güzelliği: Gün batımı mest etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bitlis'teki Nemrut Kalderası, sonbaharın gelişiyle renk değiştiren ağaçları ve gün batımında ortaya çıkan büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Sarı, turuncu ve kahverengi tonları gökyüzünün pastel renkleriyle birleşerek görsel şölen oluşturuyor.

Nemrut Kalderası'nda sonbahar güzelliği: Gün batımı mest etti 1

Bitlis'teki Nemrut Kalderası, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu, kahverengi ve mor tonlarına bürünen ağaçlarıyla büyüleyici manzaralar sunuyor. Gün batımında gökyüzünün pastel renkleriyle birleşen sonbahar renkleri, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor.

Nemrut Kalderası'nda sonbahar güzelliği: Gün batımı mest etti 2

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölüne ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası'nda, havaların soğumasıyla birlikte huş ağaçlarının yaprakları renk değiştirdi. Kaldera yolu boyunca uzanan ağaçlar, gün batımının renkleriyle bütünleşerek ortaya görsel bir şölen çıkardı.

Nemrut Kalderası'nda sonbahar güzelliği: Gün batımı mest etti 3

SONBAHARIN TÜM RENKLERİ NEMRUT'TA

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet" ödülüne layık görülen ve bir süre önce milli park ilan edilen Nemrut Kalderası, kış mevsimi öncesinde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Nemrut Kalderası'nda sonbahar güzelliği: Gün batımı mest etti 4

Bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, sonbaharın renk cümbüşünü ve gün batımını fotoğraflamak için kalderanın yolunu tutuyor. Güneşin batışıyla gökyüzünde oluşan pastel tonlar, sararan ağaçlarla birleşerek etkileyici manzaralar oluşturuyor.

Nemrut Kalderası'nda sonbahar güzelliği: Gün batımı mest etti 5

DOĞASEVERLERDEN NEMRUT'A DAVET

Bölgeye tur düzenleyenler ve kalderayı ziyaret eden vatandaşlar, sonbaharın güzelliklerini yakından görme fırsatı buluyor.

Nemrut Kalderası'nda sonbahar güzelliği: Gün batımı mest etti 6

Bol bol fotoğraf çeken ziyaretçiler, ortaya çıkan manzaraya hayran kaldıklarını belirterek doğaseverleri Nemrut Kalderası'nı görmeye davet ediyor.

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