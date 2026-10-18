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Dünyanın en iyi meyveleri sıralandı! Türkiye’den bir lezzet ilk 15’e girdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 meyvesi sıralamasını 15 Ekim'de güncelledi. Binlerce kullanıcının oylarıyla hazırlanan listede Polonya çileği zirveye yerleşirken Türkiye'den Aydın inciri de ilk 15'e girdi.

Dünyanın en iyi meyveleri sıralandı! Türkiye’den bir lezzet ilk 15’e girdi 1

Dünyanın farklı bölgelerinde yetişen meyveler, lezzetleri ve kendilerine özgü özellikleriyle öne çıkıyor. Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas da kullanıcıların değerlendirmelerini dikkate alarak dünyanın en iyi 100 meyvesini sıraladı. Listede Avrupa ülkelerinden pek çok yöresel ürün yer alırken Türkiye de önemli bir başarı elde etti.

Dünyanın en iyi meyveleri sıralandı! Türkiye’den bir lezzet ilk 15’e girdi 2

TASTEATLAS'IN MEYVE LİSTESİ GÜNCELLENDİ

TasteAtlas, 15 Ekim'de dünyanın en iyi meyveleri listesini yeniden yayımladı. Sıralama için toplam 12 bin 207 kullanıcı puanı toplandı. Bu oyların 8 bin 395'i geçerli kabul edildi ve sonuçlar bu değerlendirmeler üzerinden şekillendi.

Listede çilek, şeftali, mandalina, limon, üzüm ve elma gibi farklı meyve türleri bulunuyor. Ancak sıralamaya giren ürünler yalnızca meyve türleriyle değil, yetiştikleri bölgelerle de birbirinden ayrılıyor. Bazıları belirli bir yöreyle özdeşleşen ve o bölgenin tarımsal kimliğini yansıtan çeşitlerden oluşuyor.

Dünyanın en iyi meyveleri sıralandı! Türkiye’den bir lezzet ilk 15’e girdi 3

ZİRVENİN SAHİBİ POLONYA'NIN ÇİLEĞİ OLDU

TasteAtlas sıralamasında ilk sırayı, 4,7 puan alan Polonya'nın Pomeranya bölgesine özgü Truskawka Kaszubska çileği aldı. İkinci sıraya 4,5 puanla Yunanistan'ın Rodakina Naoussas şeftalisi yerleşti. Üçüncü sırada ise aynı puanı alan Mandarini Chiou mandalinası bulunuyor.

Portekiz'in Algarve bölgesinde yetişen Citrinos do Algarve limonu da 4,5 puanla dördüncü sıraya yerleşti. Böylece ilk dört sıranın tamamı Avrupa'nın farklı bölgelerinde yetişen meyvelerden oluştu.

Dünyanın en iyi meyveleri sıralandı! Türkiye’den bir lezzet ilk 15’e girdi 4

TÜRKİYE'NİN TEMSİLCİSİ AYDIN İNCİRİ İLK 15'E GİRDİ

Türkiye, dünyanın en iyi meyveleri sıralamasında Aydın inciriyle yer aldı. 4,4 puan alan Aydın inciri, 100 ürünün bulunduğu listede 13. sıraya kadar yükseldi. Böylece ilk 15'te kendine yer bulan meyveler arasında yer aldı.

Dünyanın en iyi meyveleri sıralandı! Türkiye’den bir lezzet ilk 15’e girdi 5

Aydın incirinin öne çıkmasında yetiştiği bölgenin koşulları ve kendine özgü lezzeti önemli rol oynuyor. Özellikle Büyük Menderes Havzası'yla özdeşleşen incir, bölgenin öne çıkan tarım ürünleri arasında bulunuyor.

Aydın'da yetiştirilen ve özellikle kurutmalık olarak değerlendirilen Sarılop çeşidi, ince kabuğu ve tatlı aromasıyla biliniyor. Geleneksel üretim yöntemleriyle hazırlanan Aydın inciri, coğrafi işaret tesciliyle de öne çıkıyor.

Dünyanın en iyi meyveleri sıralandı! Türkiye’den bir lezzet ilk 15’e girdi 6

AYDIN İNCİRİ KENDİ KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDU

Aydın incirinin başarısı genel meyve sıralamasıyla sınırlı kalmadı. TasteAtlas'ın dünyanın en iyi incirlerini değerlendirdiği listede de Aydın inciri ilk sırada yer aldı. Böylece Türkiye'nin bu yöresel ürünü hem kendi kategorisinde zirveye çıktı hem de dünyanın en iyi meyveleri arasında ilk 15'e girmeyi başardı.

Dünyanın en iyi meyveleri sıralandı! Türkiye’den bir lezzet ilk 15’e girdi 7

Uluslararası gastronomi platformunun kullanıcı puanlarına dayanan değerlendirmesi, Aydın incirinin dünya çapındaki bilinirliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye'nin listede tek temsilciyle yer alması da bu başarıyı daha dikkat çekici hale getirdi.

Dünyanın en iyi meyveleri sıralandı! Türkiye’den bir lezzet ilk 15’e girdi 8

İLK 15'TE HANGİ MEYVELER VAR?

Listenin üst sıralarında farklı ülkelerin yöresel ürünleri dikkat çekiyor. İlk 15'te yer alan meyveler ve aldıkları puanlar şöyle:

Sıra
Meyve
Ülke
Puan
1
Truskawka Kaszubska çileği
Polonya
4,7
2
Rodakina Naoussas şeftalisi
Yunanistan
4,5
3
Mandarini Chiou mandalinası
Yunanistan
4,5
4
Citrinos do Algarve limonu
Portekiz
4,5
5
Saperavi üzümü
Gürcistan
4,4
6
Limone Costa d'Amalfi limonu
İtalya
4,4
7
Jabłka Łąckie elması
Polonya
4,4
8
Melocotón de Calanda şeftalisi
İspanya
4,4
9
Mila Zagoras Piliou
Yunanistan
4,4
10
Portokalia Maleme Chanion Kritis portakalı
Yunanistan
4,4
11
Nero d'Avola üzümü
İtalya
4,4
12
Jabłka Grójeckie elması
Polonya
4,4
13
Aydın inciri
Türkiye
4,4
14
Limone di Sorrento limonu
İtalya
4,3
15
Cítricos Valencianos
İspanya
4,3
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