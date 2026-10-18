Dünyanın en iyi meyveleri sıralandı! Türkiye’den bir lezzet ilk 15’e girdi
TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 meyvesi sıralamasını 15 Ekim'de güncelledi. Binlerce kullanıcının oylarıyla hazırlanan listede Polonya çileği zirveye yerleşirken Türkiye'den Aydın inciri de ilk 15'e girdi.
Dünyanın farklı bölgelerinde yetişen meyveler, lezzetleri ve kendilerine özgü özellikleriyle öne çıkıyor. Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas da kullanıcıların değerlendirmelerini dikkate alarak dünyanın en iyi 100 meyvesini sıraladı. Listede Avrupa ülkelerinden pek çok yöresel ürün yer alırken Türkiye de önemli bir başarı elde etti.
TASTEATLAS'IN MEYVE LİSTESİ GÜNCELLENDİ
TasteAtlas, 15 Ekim'de dünyanın en iyi meyveleri listesini yeniden yayımladı. Sıralama için toplam 12 bin 207 kullanıcı puanı toplandı. Bu oyların 8 bin 395'i geçerli kabul edildi ve sonuçlar bu değerlendirmeler üzerinden şekillendi.
Listede çilek, şeftali, mandalina, limon, üzüm ve elma gibi farklı meyve türleri bulunuyor. Ancak sıralamaya giren ürünler yalnızca meyve türleriyle değil, yetiştikleri bölgelerle de birbirinden ayrılıyor. Bazıları belirli bir yöreyle özdeşleşen ve o bölgenin tarımsal kimliğini yansıtan çeşitlerden oluşuyor.
ZİRVENİN SAHİBİ POLONYA'NIN ÇİLEĞİ OLDU
TasteAtlas sıralamasında ilk sırayı, 4,7 puan alan Polonya'nın Pomeranya bölgesine özgü Truskawka Kaszubska çileği aldı. İkinci sıraya 4,5 puanla Yunanistan'ın Rodakina Naoussas şeftalisi yerleşti. Üçüncü sırada ise aynı puanı alan Mandarini Chiou mandalinası bulunuyor.
Portekiz'in Algarve bölgesinde yetişen Citrinos do Algarve limonu da 4,5 puanla dördüncü sıraya yerleşti. Böylece ilk dört sıranın tamamı Avrupa'nın farklı bölgelerinde yetişen meyvelerden oluştu.
TÜRKİYE'NİN TEMSİLCİSİ AYDIN İNCİRİ İLK 15'E GİRDİ
Türkiye, dünyanın en iyi meyveleri sıralamasında Aydın inciriyle yer aldı. 4,4 puan alan Aydın inciri, 100 ürünün bulunduğu listede 13. sıraya kadar yükseldi. Böylece ilk 15'te kendine yer bulan meyveler arasında yer aldı.
Aydın incirinin öne çıkmasında yetiştiği bölgenin koşulları ve kendine özgü lezzeti önemli rol oynuyor. Özellikle Büyük Menderes Havzası'yla özdeşleşen incir, bölgenin öne çıkan tarım ürünleri arasında bulunuyor.
Aydın'da yetiştirilen ve özellikle kurutmalık olarak değerlendirilen Sarılop çeşidi, ince kabuğu ve tatlı aromasıyla biliniyor. Geleneksel üretim yöntemleriyle hazırlanan Aydın inciri, coğrafi işaret tesciliyle de öne çıkıyor.