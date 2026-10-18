Dünyanın farklı bölgelerinde yetişen meyveler, lezzetleri ve kendilerine özgü özellikleriyle öne çıkıyor. Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas da kullanıcıların değerlendirmelerini dikkate alarak dünyanın en iyi 100 meyvesini sıraladı. Listede Avrupa ülkelerinden pek çok yöresel ürün yer alırken Türkiye de önemli bir başarı elde etti.

TASTEATLAS'IN MEYVE LİSTESİ GÜNCELLENDİ

TasteAtlas, 15 Ekim'de dünyanın en iyi meyveleri listesini yeniden yayımladı. Sıralama için toplam 12 bin 207 kullanıcı puanı toplandı. Bu oyların 8 bin 395'i geçerli kabul edildi ve sonuçlar bu değerlendirmeler üzerinden şekillendi.

Listede çilek, şeftali, mandalina, limon, üzüm ve elma gibi farklı meyve türleri bulunuyor. Ancak sıralamaya giren ürünler yalnızca meyve türleriyle değil, yetiştikleri bölgelerle de birbirinden ayrılıyor. Bazıları belirli bir yöreyle özdeşleşen ve o bölgenin tarımsal kimliğini yansıtan çeşitlerden oluşuyor.