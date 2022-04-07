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Nefes kesen bakım onarım çalışması! 80 metrede zorlu mesai

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıklandırma sistemlerinde nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlara tırmanarak çalışan işçilerin zorlu mesaisi çekilen görüntülere yansıdı.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:45
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Nefes kesen bakım onarım çalışması! 80 metrede zorlu mesai

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan İstanbul'un en önemli sembollerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklandırma sistemlerine bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nefes kesen bakım onarım çalışması! 80 metrede zorlu mesai

Onlarca metre yükseklikte köprünün çelik halatlarına tırmanan işçiler ışıklandırma sistemlerini yeniliyor.

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Nefes kesen bakım onarım çalışması! 80 metrede zorlu mesai

Daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan led aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor.

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Nefes kesen bakım onarım çalışması! 80 metrede zorlu mesai

İki kıtanın ortasından deniz seviyesinden yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlar üzerinde çalışan işçilerin nefes kesen mesaisi havadan görüntülendi.

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Nefes kesen bakım onarım çalışması! 80 metrede zorlu mesai

15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel günlerde farklı renkle ışıklandırıyor. Sorun olan kısımlar değiştirilerek köprünün aydınlatma sistemi ise çalışmaya devam ediyor.