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Haberler Galeri Midyeci Ahmet eski karısı Denizi Çelebi’ye verdiği şubenin karşısına aynı isimle dükkan açmıştı! Şimdi de evi satışa çıkardı

Midyeci Ahmet eski karısı Denizi Çelebi’ye verdiği şubenin karşısına aynı isimle dükkan açmıştı! Şimdi de evi satışa çıkardı

Midyeci Ahmet adıyla popülerlik kazanan Ahmet Çiçek ile boşandığı karısı Deniz Çelebi arasındaki kavga durulmuyor. Eski eşi Çelebi'ye devrettiği Beşiktaş'taki şubenin karşısına aynı isimle yeni şube açan Midyeci Ahmet, geçen gün Deniz Çelebi'nin iddialarına videolu cevap vermişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Midyeci Ahmet, 'çocuklara bir ev bırakalım' dediği ve yarı hissesini Deniz Çelebi'ye devrettiği Beşiktaş'taki dubleks evin yarısını satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 10:04
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Midyeci Ahmet eski karısı Denizi Çelebi’ye verdiği şubenin karşısına aynı isimle dükkan açmıştı! Şimdi de evi satışa çıkardı

Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek ile 10 senelik eşi Deniz Çelebi, 4 ay önce Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin imza attıkları protokolde markanın Beşiktaş'taki merkez şubesinin Deniz Çelebi'de kalmasına karar verdi. Aynı zamanda Beşiktaş'taki dubleks evin yarı hissesi Deniz Çelebi'de diğer yarısı Ahmet Çiçek'te kaldı.

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Midyeci Ahmet eski karısı Denizi Çelebi’ye verdiği şubenin karşısına aynı isimle dükkan açmıştı! Şimdi de evi satışa çıkardı

DENİZ ÇELEBİ'YE DESTEK BÜYÜDÜ

Ahmet Çiçek ilk olarak Beşiktaş'ta eşine bıraktığı dükkanın karşısına aynı isimle dükkan açtı. Sosyal medya hesabından, eşine kalan dükkânın kendi markasıyla bağlantısı kalmadığını iddia edip kötüledi. Bu olay ortaya çıkınca Midyeci Ahmet'ten ikinci hamle geldi. Eşiyle yarı yarıya bölüştükleri dubleks evdeki hissesini satılığa çıkarttı. Deniz Çelebi dün kendi dükkanında tezgah başındaydı. Müşterileriyle tek tek ilgilenen Deniz Çelebi'ye özellikle kadınların desteği büyüktü. Deniz Çelebi yaşadıklarını şöyle anlattı:

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Midyeci Ahmet eski karısı Denizi Çelebi’ye verdiği şubenin karşısına aynı isimle dükkan açmıştı! Şimdi de evi satışa çıkardı

"BENİ BATIRMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

"Boşandıktan sonra çok zor günler yaşadım. Restoranı devraldığımda bana ürün tedarikini kesti. Ben de kendim yapıp satmaya başladım. Kendi tedarik zincirimi kurdum. Daha başka bir şey yapmaz dedim. Ama sonra geldi karşıma dükkan açtı. Beni batırmak için elinden geleni yaptı. Benim iki çocuğumun babası, daha ne kadar kötü olabilir dedim. Dün de emlakçımız aradı.

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Midyeci Ahmet eski karısı Denizi Çelebi’ye verdiği şubenin karşısına aynı isimle dükkan açmıştı! Şimdi de evi satışa çıkardı

'ÇOCUKLARA BIRAKACAK BİR EV OLSUN' DEDİĞİ EVİ SATIŞA ÇIKARDI!

Ahmet'in evimizdeki yüzde 50 hissesini satılığa çıkardığını öğrendim. Biz anlaşmalı boşanırken çok iyi niyetliydim. Bu evi ben alacaktım. Ancak Ahmet 'Benim de hissem olsun. Yarın çocuklara bırakacak bir ev olsun' dedi. Ben de çocukların babası olduğu için kabul ettim. Evin fiyatı yüksek olduğu için benim kalan hisseyi alma şansım yok. Kira isterse verme durumum da yok. Çünkü dükkânı ayakta tutmak için borç para aldım. Eğer başıma bunlar da gelirse çocuklarımı alıp köyüme döneceğim."

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Midyeci Ahmet eski karısı Denizi Çelebi’ye verdiği şubenin karşısına aynı isimle dükkan açmıştı! Şimdi de evi satışa çıkardı

"HİÇBİR ZAMAN BOŞANMAK İSTEMEDİM"

"Beni her yerden sıkıştırıyor. Ama bu zor günlerimde bana çok insan destek oldu. Hiç tanımadığım kadınlar, erkekler arayıp destek verdi. Bu beni çok duygulandırdı. Ben tezgahın başına geçtim. İnsanlar gelip benden midye yiyor. Bana manevi destek oluyorlar. Kendimi yalnız hissediyordum. Artık arkamda bir kadın ordusu var. Bu beni çok sevindirdi. Benim hakkımda bir açıklama yapmış. Anlattıklarının hepsi çarpıtılmış yalanlar. Ben hiçbir zaman boşanmak istemedim. Kendisi benden boşanmak istiyordu. Sürekli söylüyordu. Benim ailemden borç alarak bu işyerlerini açtık. Bunlardan hiç söz etmiyor."