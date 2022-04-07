Midyeci Ahmet eski karısı Denizi Çelebi’ye verdiği şubenin karşısına aynı isimle dükkan açmıştı! Şimdi de evi satışa çıkardı

"HİÇBİR ZAMAN BOŞANMAK İSTEMEDİM"

"Beni her yerden sıkıştırıyor. Ama bu zor günlerimde bana çok insan destek oldu. Hiç tanımadığım kadınlar, erkekler arayıp destek verdi. Bu beni çok duygulandırdı. Ben tezgahın başına geçtim. İnsanlar gelip benden midye yiyor. Bana manevi destek oluyorlar. Kendimi yalnız hissediyordum. Artık arkamda bir kadın ordusu var. Bu beni çok sevindirdi. Benim hakkımda bir açıklama yapmış. Anlattıklarının hepsi çarpıtılmış yalanlar. Ben hiçbir zaman boşanmak istemedim. Kendisi benden boşanmak istiyordu. Sürekli söylüyordu. Benim ailemden borç alarak bu işyerlerini açtık. Bunlardan hiç söz etmiyor."