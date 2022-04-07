07 Nisan 2022, Perşembe
Midyeci Ahmet eski karısı Denizi Çelebi’ye verdiği şubenin karşısına aynı isimle dükkan açmıştı! Şimdi de evi satışa çıkardı
Midyeci Ahmet adıyla popülerlik kazanan Ahmet Çiçek ile boşandığı karısı Deniz Çelebi arasındaki kavga durulmuyor. Eski eşi Çelebi'ye devrettiği Beşiktaş'taki şubenin karşısına aynı isimle yeni şube açan Midyeci Ahmet, geçen gün Deniz Çelebi'nin iddialarına videolu cevap vermişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Midyeci Ahmet, 'çocuklara bir ev bırakalım' dediği ve yarı hissesini Deniz Çelebi'ye devrettiği Beşiktaş'taki dubleks evin yarısını satışa çıkardığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 10:04
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