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Nefes darlığı rahatsızlığıyla gitti! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı: Tam kilo…

Sivas'ta son 3 senedir karın ve bel ağrısı rahatsızlıklarıyla boğuşan 72 yaşındaki Türkan Karademir'in, nefes darlığı şikayeti ile gittiği hastanede karnında belirlenen 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapındaki tümör 4 saatlik ameliyatla çıkartıldı. İyileşip, taburcu olan Karademir, "Daha önce gittiğim hastanede gaz sıkışması ile yaşlılıktan olduğunu söylediler. Yemek yemekte, nefes almakta, eğilip kalkmakta zorluk çekiyordum" şeklinde konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 05.07.2022 12:56
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Nefes darlığı rahatsızlığıyla gitti! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı: Tam kilo…

Sivas'ın Divriği ilçesinde son üç senedir karın ve bel ağrısı çeken Türkan Karademir, pek çok defa hastaneye gitti.

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Nefes darlığı rahatsızlığıyla gitti! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı: Tam kilo…

4 çocuk sahibi Karademir'e, gaz sıkışması, yaşlılık veya kilo aldığı için ağrılarının olabileceği belirtildi, net bir teşhis konmadı.

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Nefes darlığı rahatsızlığıyla gitti! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı: Tam kilo…

GERÇEĞİ 10 GÜN ÖNCE ÖĞRENDİ

Hem ağrıları şiddetlenen hem nefes darlığı çeken Karademir, 10 gün önce Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karademir'e, bazı tetkikler yapıldı.

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Nefes darlığı rahatsızlığıyla gitti! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı: Tam kilo…

'BU KADAR BÜYÜK BİR KİTLEYE HİÇ RASTLAMADIM'

Operasyonu yapan doktorlardan SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Savaş Karakuş, "Kitaplarda 60 kiloya kadar karın içerisi dolduracak kitleler olabileceğini okuyorduk. Fakat 25 yıllık meslek hayatımda bu kadar büyük kitleye hiç rastlamadım. Leğen kemiğinden başlayıp, diyaframı yukarıya kaldıracak kadar büyük bir kitle. 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında. Büyük bir kitleyi ekibimiz ile başarılı bir şekilde çıkardık. Bu tür zor ameliyatlar ekip işi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde bu tür ameliyatları başarıyla yapıyoruz. Bu büyük bir ameliyat ve kendine göre komplikasyonları var. Ameliyat öncesi, olabilecek her şeyi anlatarak imza aldık. Operasyonumuz 4 saat sürdü. Anlattığımız komplikasyonların hiçbiri gerçeklemeden ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok iyi biz de mutluyuz" dedi.

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Nefes darlığı rahatsızlığıyla gitti! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı: Tam kilo…

"MAALESEF Kİ YAŞLILIĞA YORUMLAMIŞLAR"

Bu tarz kitlelerin karın içerisinde tolere edilebildiğini, semptom göstermediği için de devasa boyutlara ulaşabildiğini anlatan Doç. Dr. Karakuş, "Bu nedenle hastalarımıza hiçbir şikayetleri olmasa dahi yılda bir kere kadın-doğum doktoruna gidip, muayene olmalarını öneriyoruz. Yumurtalıktan kaynaklanan kitleler, semptom verdiğinde bazen geç kalınmış oluyor. Geç kalmama adına bütün hastalarımıza bu kontrolleri öneriyoruz. Hastamıza daha önce gittiği yerlerde gaz şikayeti olduğunu ve bağırsakların bu nedenle genişlediğini söylemişler. Hasta ayrıca kilo aldığını düşünüyor. Bu sorunları maalesef ki yaşlılığa yorumlamışlar. Bizler sorunu tespit edip, başarılı bir şekilde kitleyi aldık" diye konuştu.