05 Temmuz 2022, Salı
Nefes darlığı rahatsızlığıyla gitti! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı: Tam kilo…
Sivas'ta son 3 senedir karın ve bel ağrısı rahatsızlıklarıyla boğuşan 72 yaşındaki Türkan Karademir'in, nefes darlığı şikayeti ile gittiği hastanede karnında belirlenen 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapındaki tümör 4 saatlik ameliyatla çıkartıldı. İyileşip, taburcu olan Karademir, "Daha önce gittiğim hastanede gaz sıkışması ile yaşlılıktan olduğunu söylediler. Yemek yemekte, nefes almakta, eğilip kalkmakta zorluk çekiyordum" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 05.07.2022 12:56
- 1
- 251
- 2
- 251
- 3
- 251
- 4
- 251
- 5
- 251