Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı

Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı

Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde ise 300 bine yakın aracın giriş yaptığı turistik ilçede, havadan ve karadan denetimler sıklaştırılırken koronavirüs tedbirleri de artırıldı.