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Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde ise 300 bine yakın aracın giriş yaptığı turistik ilçede, havadan ve karadan denetimler sıklaştırılırken koronavirüs tedbirleri de artırıldı.
Giriş Tarihi: 31.07.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 15:56
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Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
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Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
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Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
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Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
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Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı