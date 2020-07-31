31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı

Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı

Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde ise 300 bine yakın aracın giriş yaptığı turistik ilçede, havadan ve karadan denetimler sıklaştırılırken koronavirüs tedbirleri de artırıldı.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 15:56
  • 1
  • 12
Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk oluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı

Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde 300 bine yakın aracın giriş yaptığı ilçedeki oteller, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kapasitenin tam doluluk oranına ulaştı.

  • 3
  • 12
Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı

Halk plajlarındaki bayram yoğunluğu da göze çarptı.

  • 4
  • 12
Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı

Öte yandan, belediye tarafından pandemi nedeniyle hayata geçirilen 'Güvenli alan' projesi kapsamında tüm işletmeler denetlendi.

  • 5
  • 12
Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
Nefes alacak yer yok! Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı

Polis ve jandarma ekipleri de havadan ve karadan 24 saat esaslı kontrollerini sürdürüyor.