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Haberler Galeri Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Geçtiğimiz hafta ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bayramın ilk günü cuma namazını kılmak isteyenler yoğun ilgi gösterdi. Cami dolunca birçok kişi cami önünde ve çevresinde saf tuttu.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 15:25
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Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Ayasofya Camii'ne cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı.

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Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Bayram namazının ardındar cuma namazını kılmak isteyenler Ayasofya Camii'ne akın etti.

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Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Cami dolunca çok sayıda kişi cami önünde, çevresinde ve Sultanahmet Meydanı'nda saf tutarak cuma namazı kıldı.

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Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Cuma namazını kılanlar ve Ayasofya Camii havadan da görüntülendi.

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Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Namaz öncesi cami önünde toplananların güneşten korunmak için başlarını kağıtla, tek kullanımlık seccadelerle kapattığı görüldü.