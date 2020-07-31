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31 Temmuz 2020, Cuma
Haberler Galeri Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Geçtiğimiz hafta ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bayramın ilk günü cuma namazını kılmak isteyenler yoğun ilgi gösterdi. Cami dolunca birçok kişi cami önünde ve çevresinde saf tuttu.
Giriş Tarihi: 31.07.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 15:25