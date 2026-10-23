Ümitcan Şirin cinayetinde acılı babanın isyanı: “Oğlumu katlederken kayda almışlar!”
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 yaşındaki Ümitcan Şirin'in 14 bıçak darbesiyle öldürüldüğü cinayete ilişkin davada 5 sanığa hapis cezası verildi. Kararı kabul etmediklerini belirten acılı baba Raif Şirin, oğlunun planlı bir cinayete kurban gittiğini savunarak, "Oğlumun canının karşılığı 5 yıl mı, 17 yıl mı?" sözleriyle isyan etti.
Acılı baba Raif Şirin, kararın ardından Sabah'a konuştu. Oğlunun öldürüldüğü sırada cep telefonuyla görüntü kaydı alındığını belirten baba Şirin, adalet arayışını sürdüreceklerini ve dosyayı istinafa taşıyacaklarını söyledi.
ÜMİTCAN ŞİRİN BULUŞMA TUZAĞINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Olay, 26 Temmuz 2025'te Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Ümitcan Şirin, Gamzenur B. (18), sevgilisi Mustafa O. (22) ve arkadaşlarının kurduğu buluşma tuzağına düşürüldü.
İddiaya göre Mustafa O., sevgilisi Gamzenur B.'den Ümitcan Şirin'i buluşmaya çağırmasını istedi. Genç kızın daveti üzerine buluşma noktasına giden Şirin, burada Mustafa O., Ramazan Y., Samet E.A. ve Muhammed Furkan F.Y. ile karşılaştı.
Ümitcan Şirin ile Mustafa O. arasında çıkan tartışmanın ardından genç, 14 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin buluşmayı önceden organize ettikleri ve saldırının planlanmasında birlikte hareket ettikleri iddiaları üzerinde duruldu.
5 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ
Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 5 sanık hakkında çeşitli hapis cezalarına hükmedildi.
Mahkeme, Mustafa O.'ya "kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma" suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Sanığın olay sırasında cep telefonuyla görüntü kaydı alması değerlendirilerek hakkında takdiri indirim uygulanmadı. Mustafa O.'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Ramazan Y. aynı suç kapsamında 11 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmazken tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Olay yerinde bulunarak yaralama eylemine yardım ettiği değerlendirilen Samet E.A.'ya 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın ev hapsi kaldırılırken hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
Gamzenur B.'ye yardım etme kapsamında takdiri indirim uygulanarak 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Sanığın tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.
Muhammed Furkan F.Y. ise suçun işlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
"BİR ÇOCUĞUM VARDI, ONU DA ELİMDEN ALDILAR"
Raif Şirin, verilen cezaları kabul etmediklerini belirtti. Oğlunun ölümünün planlı bir cinayet olduğunu savunan baba Şirin, en ağır cezanın verilmesini istediklerini dile getirdi.
Baba Raif Şirin, "Kararı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sonuçta bu planlı bir cinayet. Savcımızın isteği ağırlaştırılmış müebbetti, bizim talebimiz de buydu zaten. Benim 21 yaşındaki fidanım gitti, toprağa koydum. Bir tane çocuğum vardı, başka da yok. O çocuğumu da elimden aldılar. Oğlumun canının karşılığı 5 yıl mı, 17 yıl mı?" ifadelerini kullandı.