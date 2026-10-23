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Ümitcan Şirin cinayetinde acılı babanın isyanı: “Oğlumu katlederken kayda almışlar!”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 yaşındaki Ümitcan Şirin'in 14 bıçak darbesiyle öldürüldüğü cinayete ilişkin davada 5 sanığa hapis cezası verildi. Kararı kabul etmediklerini belirten acılı baba Raif Şirin, oğlunun planlı bir cinayete kurban gittiğini savunarak, "Oğlumun canının karşılığı 5 yıl mı, 17 yıl mı?" sözleriyle isyan etti.

Ümitcan Şirin cinayetinde acılı babanın isyanı: “Oğlumu katlederken kayda almışlar!” 1

Acılı baba Raif Şirin, kararın ardından Sabah'a konuştu. Oğlunun öldürüldüğü sırada cep telefonuyla görüntü kaydı alındığını belirten baba Şirin, adalet arayışını sürdüreceklerini ve dosyayı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Ümitcan Şirin cinayetinde acılı babanın isyanı: “Oğlumu katlederken kayda almışlar!” 2

ÜMİTCAN ŞİRİN BULUŞMA TUZAĞINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 26 Temmuz 2025'te Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Ümitcan Şirin, Gamzenur B. (18), sevgilisi Mustafa O. (22) ve arkadaşlarının kurduğu buluşma tuzağına düşürüldü.

İddiaya göre Mustafa O., sevgilisi Gamzenur B.'den Ümitcan Şirin'i buluşmaya çağırmasını istedi. Genç kızın daveti üzerine buluşma noktasına giden Şirin, burada Mustafa O., Ramazan Y., Samet E.A. ve Muhammed Furkan F.Y. ile karşılaştı.

Ümitcan Şirin ile Mustafa O. arasında çıkan tartışmanın ardından genç, 14 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin buluşmayı önceden organize ettikleri ve saldırının planlanmasında birlikte hareket ettikleri iddiaları üzerinde duruldu.

Ümitcan Şirin cinayetinde acılı babanın isyanı: “Oğlumu katlederken kayda almışlar!” 3

5 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 5 sanık hakkında çeşitli hapis cezalarına hükmedildi.

Mahkeme, Mustafa O.'ya "kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma" suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Sanığın olay sırasında cep telefonuyla görüntü kaydı alması değerlendirilerek hakkında takdiri indirim uygulanmadı. Mustafa O.'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ramazan Y. aynı suç kapsamında 11 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmazken tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Ümitcan Şirin cinayetinde acılı babanın isyanı: “Oğlumu katlederken kayda almışlar!” 4

Olay yerinde bulunarak yaralama eylemine yardım ettiği değerlendirilen Samet E.A.'ya 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın ev hapsi kaldırılırken hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Gamzenur B.'ye yardım etme kapsamında takdiri indirim uygulanarak 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Sanığın tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Muhammed Furkan F.Y. ise suçun işlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Ümitcan Şirin cinayetinde acılı babanın isyanı: “Oğlumu katlederken kayda almışlar!” 5

"BİR ÇOCUĞUM VARDI, ONU DA ELİMDEN ALDILAR"

Raif Şirin, verilen cezaları kabul etmediklerini belirtti. Oğlunun ölümünün planlı bir cinayet olduğunu savunan baba Şirin, en ağır cezanın verilmesini istediklerini dile getirdi.

Baba Raif Şirin, "Kararı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sonuçta bu planlı bir cinayet. Savcımızın isteği ağırlaştırılmış müebbetti, bizim talebimiz de buydu zaten. Benim 21 yaşındaki fidanım gitti, toprağa koydum. Bir tane çocuğum vardı, başka da yok. O çocuğumu da elimden aldılar. Oğlumun canının karşılığı 5 yıl mı, 17 yıl mı?" ifadelerini kullandı.

Ümitcan Şirin cinayetinde acılı babanın isyanı: “Oğlumu katlederken kayda almışlar!” 6

"OĞLUMU KATLEDERKEN KAYDA ALMIŞLAR!"

Sanıkların yargılama sürecindeki tutumlarına tepki gösteren Raif Şirin, suçun üstlenilmediğini ve sanıkların birbirlerini suçladığını öne sürdü. Oğlunun vücudunda 14 bıçak darbesi bulunduğunu hatırlatan baba Şirin, olay sırasında görüntü kaydı alındığını belirtti.

Ümitcan Şirin cinayetinde acılı babanın isyanı: “Oğlumu katlederken kayda almışlar!” 7

Acılı baba, "Sanıklar 'Ben yapmadım' deyip tahliyelerini istedi. Suçu kabul eden yok. Hepsi birbirinin üzerine atıyor. Çocuğumda 14 bıçak darbesi vardı. Yani bunun hepsini bir kişi mi vurdu? Benim oğluma kim işkence etti o zaman? Ümitcan'ımı kim öldürdü? Olayda iki tane bıçak kullanılmış. Olay yaşanırken video bile çekmişler. Çocuğumu katlederken kayda almışlar. Her tarafı kan içindeydi." dedi.

Ümitcan Şirin cinayetinde acılı babanın isyanı: “Oğlumu katlederken kayda almışlar!” 8

AİLE KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAK

Verilen cezaları kabul etmediklerini yineleyen Raif Şirin, mahkeme kararını istinafa taşıyacaklarını belirtti. Oğlunun kaybıyla büyük acı yaşayan baba, adalet arayışlarını sürdüreceklerini vurguladı.

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