ÜMİTCAN ŞİRİN BULUŞMA TUZAĞINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 26 Temmuz 2025'te Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Ümitcan Şirin, Gamzenur B. (18), sevgilisi Mustafa O. (22) ve arkadaşlarının kurduğu buluşma tuzağına düşürüldü.

İddiaya göre Mustafa O., sevgilisi Gamzenur B.'den Ümitcan Şirin'i buluşmaya çağırmasını istedi. Genç kızın daveti üzerine buluşma noktasına giden Şirin, burada Mustafa O., Ramazan Y., Samet E.A. ve Muhammed Furkan F.Y. ile karşılaştı.

Ümitcan Şirin ile Mustafa O. arasında çıkan tartışmanın ardından genç, 14 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin buluşmayı önceden organize ettikleri ve saldırının planlanmasında birlikte hareket ettikleri iddiaları üzerinde duruldu.