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Ağabeylerinden altın yerine ilginç takı! Davetliler şoke oldu

Adana'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. TIR şoförü Lut Han Kocabaş'ın düğününe gelen ağabeyleri altın yerine kardeşlerine öyle bir hediye verdi ki davetliler şoke oldu. Kocabaş, "Çok manidar oldu. Diğer takılara göre ayrı bir yeri oldu. Herkes çok şaşırdı, ben de çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.05.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 11:54
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Adana’da şaşkına çeviren olay! Damadın ağabeylerinden altın yerine ilginç takı: Herkes çok şaşırdı

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan TIR şoförü Lut Han Kocabaş (29), Ayşe Nur Eroğlu (25) ile pazar günü evlendi.

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Adana’da şaşkına çeviren olay! Damadın ağabeylerinden altın yerine ilginç takı: Herkes çok şaşırdı

TIR'LARLA DÜĞÜN KONVOYU

Çift, düğün salonuna gitmeden önce kentte TIR'larla düğün konvoyu yaptı.

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Adana’da şaşkına çeviren olay! Damadın ağabeylerinden altın yerine ilginç takı: Herkes çok şaşırdı

DAMADIN AĞABEYLERİNDEN İLGİNÇ TAKI

Düğün salonundaki takı merasiminde ise damadın kendisi gibi TIR şoförü olan ağabeyleri Semih (35) ve Sefa (36) Kocabaş, kardeşlerine 1'er TIR lastiği hediye etti.


Kırmızı kurdeleye sarılan 2 TIR lastiği damada takı olarak hediye edilmesi davetlilerin de ilgisini çekti.

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Adana’da şaşkına çeviren olay! Damadın ağabeylerinden altın yerine ilginç takı: Herkes çok şaşırdı

"HERKES ÇOK ŞAŞIRDI"

Lut Han Kocabaş, lastiğe ihtiyacı olduğunu anlatarak, "Biz TIR kullanmayı çok seviyoruz ve bu mesleği 3. kuşak olarak devam ettiriyoruz. Ağabeylerim bana böyle sürpriz hazırlamışlar. Çok manidar oldu. Diğer takılara göre ayrı bir yeri oldu. Sürdükçe ağabeylerimi hatırlayacağım. Gerçekten de lastik ihtiyacım vardı iyi oldu. Herkes çok şaşırdı, ben de çok şaşırdım" dedi.

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Adana’da şaşkına çeviren olay! Damadın ağabeylerinden altın yerine ilginç takı: Herkes çok şaşırdı

"ÇOK İLGİNÇ OLDU"

Ayşenur Kocabaş ise hediye karşısında çok şaşırdığını belirterek, "Biz bunun esprisini kendi aramızda yapıyorduk ama gerçek olacağını hiç düşünmemiştim. Hiç söylenmemişti bize bu hediye. Gerçekten çok ilginç oldu. Davetliler de çok beğendi. Düğün konvoyu yapmıştık TIR'larla ona çok şaşırmıştım ama bu daha güzel oldu" ifadelerini kullandı.