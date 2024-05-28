Ağabeylerinden altın yerine ilginç takı! Davetliler şoke oldu

DAMADIN AĞABEYLERİNDEN İLGİNÇ TAKI



Düğün salonundaki takı merasiminde ise damadın kendisi gibi TIR şoförü olan ağabeyleri Semih (35) ve Sefa (36) Kocabaş, kardeşlerine 1'er TIR lastiği hediye etti.



Kırmızı kurdeleye sarılan 2 TIR lastiği damada takı olarak hediye edilmesi davetlilerin de ilgisini çekti.