28 Mayıs 2024, Salı
Ağabeylerinden altın yerine ilginç takı! Davetliler şoke oldu
Adana'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. TIR şoförü Lut Han Kocabaş'ın düğününe gelen ağabeyleri altın yerine kardeşlerine öyle bir hediye verdi ki davetliler şoke oldu. Kocabaş, "Çok manidar oldu. Diğer takılara göre ayrı bir yeri oldu. Herkes çok şaşırdı, ben de çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 28.05.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 11:54
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