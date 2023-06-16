Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye! Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü! Öğrenince adım dahi atamayacaksınız!

Yazın gelişiyle birlikte yılan, kene gibi türler ortaya çıktı. Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye. Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü. Çöl kobrasının zehrinin etkisi Hindistan'daki gözlüklü kobra türüne yakınlığıyla biliniyor. Tek ısırığıyla bir canlıyı dakikalar içerisinde öldürebilen bu yılanlar ürkütücü olsalar da gizli yaşamayı tercih ederler.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 14:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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