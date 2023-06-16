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Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye! Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü! Öğrenince adım dahi atamayacaksınız!
Yazın gelişiyle birlikte yılan, kene gibi türler ortaya çıktı. Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye. Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü. Çöl kobrasının zehrinin etkisi Hindistan'daki gözlüklü kobra türüne yakınlığıyla biliniyor. Tek ısırığıyla bir canlıyı dakikalar içerisinde öldürebilen bu yılanlar ürkütücü olsalar da gizli yaşamayı tercih ederler.