16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye! Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü! Öğrenince adım dahi atamayacaksınız!

Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye! Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü! Öğrenince adım dahi atamayacaksınız!

Yazın gelişiyle birlikte yılan, kene gibi türler ortaya çıktı. Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye. Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü. Çöl kobrasının zehrinin etkisi Hindistan'daki gözlüklü kobra türüne yakınlığıyla biliniyor. Tek ısırığıyla bir canlıyı dakikalar içerisinde öldürebilen bu yılanlar ürkütücü olsalar da gizli yaşamayı tercih ederler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 14:38
  • 1
  • 11
Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye! Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü! Öğrenince adım dahi atamayacaksınız!

Yazın gelişiyle birlikte yılan, kene gibi türler ortaya çıktı. Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye. Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü. Çöl kobrasının zehrinin etkisi Hindistan'daki gözlüklü kobra türüne yakınlığıyla biliniyor. Tek ısırığıyla bir canlıyı dakikalar içerisinde öldürebilen bu yılanlar ürkütücü olsalar da gizli yaşamayı tercih ederler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye! Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü! Öğrenince adım dahi atamayacaksınız!

TÜRKİYE'DE TEK

Türkiye'de görülen yılanların en tehlikelilerinden olan çöl kobrası aynı zamanda ülkemizin tek kobra türü olarak biliniyor. Çöl kobrasının zehrinin etkisi Hindistan'daki gözlüklü kobra türüne yakınlığıyla biliniyor.

  • 3
  • 11
Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye! Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü! Öğrenince adım dahi atamayacaksınız!

Zehri sinir sistemini tahrip ederek büyük acıyla ölüm neden oluyor. Çöl kobrasının besinleri arasında küçük kemiriciler, kuşlar, kertenkele ve kurbağa türleri yer alıyor. Zehirli olan bu tür, avlarını zehirleyerek öldürür veya canlı iken yutar. Gizli yaşadığından insanları zehirleme olasılığı düşüktür.

  • 4
  • 11
Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye! Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü! Öğrenince adım dahi atamayacaksınız!

İnsanlar yılanların doğal yaşam alanlarına girdikçe, yılanlar insanların yaşam alanlarına da giriyor. Yılanlar, doğal hayatın önemli bir parçasıdır ve ekosistemlerin dengeleyicileridir. Ancak insanlar yılanların doğal yaşam alanlarına zarar vererek bu dengeyi bozabilirler..

  • 5
  • 11
Ne Amerika ne Afrika burası Türkiye! Dünyanın en zehirli yılını o ilde görüldü! Öğrenince adım dahi atamayacaksınız!

Yılanlar, dağlık alanlar, ormanlar ve çalılık bölgelerde yaşarlar. Bu nedenle, bu tür doğal alanların korunması gereklidir.