NATO'da Başkan Erdoğan fırtınası! Dünya medyasında çarpıcı başlıklar: Türk lider meydan okuyor
NATO toplantısı kapsamında ABD'de kritik temaslarda bulunan Başkan Erdoğan'ın izlediği siyaset, dış basında büyük saygı gördü. ABD ve NATO'ya terör örgütlerine verilen desteğin sonlanması çağrısında bulunan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ilişkin keskin tavrını sürdüren Başkan Erdoğan'ın açıklamaları "
Türk lider meydan okuyor" manşetlerini attırdı.
ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024
14:11
Güncelleme: 12.07.2024
14:16
ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Zirve kapsamında Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvede yaptığı açıklamaların yanı sıra basın toplantısında da önemli konulara değindi.
Sabah'ın haberine göre; Tarihi bir zirveyi daha başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, ABD ve NATO'ya terör örgütlerine verilen desteğin sonlanması çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan ayrıca Netanyahu yönetiminin bölgenin güvenliğini de tehlikeye attığını ifade ederek "
İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, dünya medyasında geniş yankı buldu. ABD'de yayın yapan Newsweek dergisi,
"Erdoğan neden Ukrayna ve Gazze'de Biden'dan ayrılıyor?" başlığıyla sunduğu haberinde çarpıcı noktalara değindi.
"ERDOĞAN MEYDAN OKUYOR"
İsrail'in Gazze katliamına ilk günden bu yana destek veren ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'ın etkileyici muhalif sesiyle yüzleştiğini yazan dergi, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta NATO'daki müttefiklerinden derin şekilde ayrıştığını da dile getirdi.
"Buna karşın Erdoğan, Avrupa'da onlarca yıl sonra ortaya çıkan savaş sırasında Kiev ve Moskova'yı masaya getirmeyi başaran az sayıda dünya liderinden biri." yorumunu yapan Newsweek, "Bugün Erdoğan, NATO'da hakim olan Rus lideri dışlama mantığına açıkça meydan okuyor" yorumuna yer verdi.