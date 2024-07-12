NATO’da Başkan Erdoğan fırtınası! Dünya medyasında çarpıcı başlıklar: Türk lider meydan okuyor

Sabah'ın haberine göre; Tarihi bir zirveyi daha başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, ABD ve NATO'ya terör örgütlerine verilen desteğin sonlanması çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan ayrıca Netanyahu yönetiminin bölgenin güvenliğini de tehlikeye attığını ifade ederek "İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.