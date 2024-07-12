15 Temmuz’da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olması sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluşunda hizmetlerin durmasına yol açacak. Ancak sağlık, hayati öneme sahip bir alan olduğu için, vatandaşlar "Hastaneler ve eczaneler açık olacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. 15 Temmuz Pazartesi günü sağlık hizmetlerinin nasıl sürdürüleceği, birçok kişi için merak konusu.