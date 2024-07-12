15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken, vatandaşların aklında "15 Temmuz'da hastaneler açık mı?" sorusu belirdi. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle, hastane, eczane, sağlık ocağı gibi kurumların çalışma durumu merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler hizmet verecek mi? İşte merak edilen o soruların cevapları...