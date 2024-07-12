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15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken, vatandaşların aklında "15 Temmuz'da hastaneler açık mı?" sorusu belirdi. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle, hastane, eczane, sağlık ocağı gibi kurumların çalışma durumu merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler hizmet verecek mi? İşte merak edilen o soruların cevapları...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 18:00 Güncelleme: 12.07.2024 18:00
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15 Temmuz’da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olması sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluşunda hizmetlerin durmasına yol açacak. Ancak sağlık, hayati öneme sahip bir alan olduğu için, vatandaşlar "Hastaneler ve eczaneler açık olacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. 15 Temmuz Pazartesi günü sağlık hizmetlerinin nasıl sürdürüleceği, birçok kişi için merak konusu.

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15 Temmuz’da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...

15 Temmuz'da Hastaneler ve Eczaneler Açık Olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar, hastane ve eczanelerin çalışma saatlerini merak ediyor.

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15 Temmuz’da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...

Hastaneler Sadece Acil Servislerle Hizmet Verecek

15 Temmuz Pazartesi günü, hastanelerde poliklinik hizmetleri verilmeyecek. Ancak acil servisler, her zaman olduğu gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

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15 Temmuz’da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...

Sağlık Ocakları Kapalı Olacak

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) olarak da bilinen sağlık ocakları ise, 15 Temmuz resmi tatilinde hizmet vermeyecek.

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15 Temmuz’da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...

Eczanelerde Nöbet Uygulaması Olacak

15 Temmuz Pazartesi günü, eczanelerin büyük bir çoğunluğu kapalı olacak. Vatandaşlar, ilaç ihtiyaçlarını nöbetçi eczanelerden karşılayabilecek. Nöbetçi eczanelerin listesi, İl Sağlık Müdürlüklerinin internet sitelerinden ve eczane camlarından öğrenilebilir.