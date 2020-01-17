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NASA Türkiye'yi de etkileyecek açıklamasıyla dünyayı korkuttu
Türkiye dahil birçok bölgede yaşanacak iklimsel değişikliklerin baş gösterdiğini vurgulayan NASA, dünya basınının dikkatini üstüne çekti. NASA yaptığı açıklama ile korkuttu.NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt tarafından yapılan açıklama geleceğe yönelik oldukça korkutucu sonuçlar içeriyor. İşte NASA tarafından yapılan o açıklama..
Giriş Tarihi: 17.01.2020 02:08
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