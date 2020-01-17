Yeşilçam'daki efsane Kemal Sunal fimlerinin hataları yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın en sevilen yapımları arasında şüphesiz Kemal Sunal'ın filmleri yer alıyor. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek takip ettiği Kemal Sunal filmlerini izlemeyen yoktur. Beğenerek izlediğimiz filmlerde çekim hataları ise herkesi şaşırttı. Yıllar sonra ortaya çıkan hatalar sinemaseverlere 'yok artık' dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran çok şaşıracağınız çekim hataları…