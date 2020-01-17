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Yeşilçam'daki efsane Kemal Sunal fimlerinin hataları yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın en sevilen yapımları arasında şüphesiz Kemal Sunal'ın filmleri yer alıyor. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek takip ettiği Kemal Sunal filmlerini izlemeyen yoktur. Beğenerek izlediğimiz filmlerde çekim hataları ise herkesi şaşırttı. Yıllar sonra ortaya çıkan hatalar sinemaseverlere 'yok artık' dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran çok şaşıracağınız çekim hataları…

Giriş Tarihi: 17.01.2020 01:21
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Yeşilçam'daki efsane Kemal Sunal fimlerinin hataları yıllar sonra ortaya çıktı!

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filminde merhum Kemal Sunal Rıfkı karakterini canlandırmıştır.

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Yeşilçam'daki efsane Kemal Sunal fimlerinin hataları yıllar sonra ortaya çıktı!

Filmde Rıfkı'nın gönlünü verdiği kadın oyuncunun annesinin aynı sahnede kıyafetinin değiştiği yıllar sonra orta çıktı.

Rıfkı'nın masadan kalkıp evden çıktığı esnada kadın oyuncunun elbisenin değiştiği göze çarpıyor.

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Yeşilçam'daki efsane Kemal Sunal fimlerinin hataları yıllar sonra ortaya çıktı!

İşte o sahne...

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Yeşilçam'daki efsane Kemal Sunal fimlerinin hataları yıllar sonra ortaya çıktı!
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Yeşilçam'daki efsane Kemal Sunal fimlerinin hataları yıllar sonra ortaya çıktı!

Hababam Sınıfı Tatilde
Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.