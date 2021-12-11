NASA görüntüleri paylaştı! Güneş'te dehşet saçan patlamalar

Son haftalarda güneşte meydana gelen taç küre kütle atımı (CME/Coronal Mass Ejection) patlamalarına karşı uyarılarda bulunmuştu. NASA'nın uydusu SOHO tarafından Güneş'teki patlamalardan daha dehşet verici bir durum tespit edildi. Bazı kişiler Güneş'ten gelen korkutucu kareleri paylaştı ve NASA'nın en kısa zamanda açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 16:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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