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NASA görüntüleri paylaştı! Güneş'te dehşet saçan patlamalar

Son haftalarda güneşte meydana gelen taç küre kütle atımı (CME/Coronal Mass Ejection) patlamalarına karşı uyarılarda bulunmuştu. NASA'nın uydusu SOHO tarafından Güneş'teki patlamalardan daha dehşet verici bir durum tespit edildi. Bazı kişiler Güneş'ten gelen korkutucu kareleri paylaştı ve NASA'nın en kısa zamanda açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 16:24
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NASA görüntüleri paylaştı! Güneş’te dehşet saçan patlamalar
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'daki bilim insanları güneşte meydana gelen patlamalara karşı uyarılarda bulunmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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NASA görüntüleri paylaştı! Güneş’te dehşet saçan patlamalar
Hatta bir süre önce yaşanan ve yamyam olarak adlandırılan başka bir patlamanın, diğer patlamaları silip süpürdüğü belirtilmişti.
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NASA görüntüleri paylaştı! Güneş’te dehşet saçan patlamalar
Güneş'te başka bir keşif daha yapıldı.
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NASA görüntüleri paylaştı! Güneş’te dehşet saçan patlamalar
NASA, uzun zamandır komplo teorisyenlerinin suçlamaları ile karşı karşıya. Teorisyenlere göre Güneş'in yakınına enerji doldurmak ya da incelemek amacıyla gelen uzay gemileri var.Bunlar varlığı birçok sefer NASA tarafından fark edilmesine rağmen gizlenmişti. Şimdi bu iddialara yeni bir tane daha eklendi.
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NASA görüntüleri paylaştı! Güneş’te dehşet saçan patlamalar
SOHO uzay aracı (Solar and Heliospheric Observatory) tarafından elde edilen görüntüleri inceleyen ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring, söz konusu karelerde küp şeklinde bir cisme rastladığını belirtti.