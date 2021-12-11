11 Aralık 2021, Cumartesi
Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay ortaya çıktı
Son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belli oldu. Aynı aileden 5 kişi Kahramankazan'de gözyaşları içinde toğrağa verildi.
Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 17:18
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