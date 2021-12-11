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Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belli oldu. Aynı aileden 5 kişi Kahramankazan'de gözyaşları içinde toğrağa verildi.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 17:18
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Ankara’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay ortaya çıktı

Yusuf Öğüt idaresindeki 26 PU 096 plakalı otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda, Mustafa T'nin kullandığı 06 CBK 256 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Ankara’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay ortaya çıktı

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı.

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Ankara’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay ortaya çıktı

Yaralılar, ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Ankara’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay ortaya çıktı

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi.

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Ankara’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay ortaya çıktı

MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Kazada hayatını kaybeden sürücü Yusuf, eşi Sultan, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu, yeğeni Burcu Sağlam ile diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş'ın otopsi işlemleri Kahramankazan'daki Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morgunda yapıldı. Morg önünde toplanan ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ağlayanlar, diğer yakınları tarafından teskin edildi.