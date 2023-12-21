Nar Kırma ritüeli nasıl yapılır? 21 Aralık Nar Kırma ritüeli nedir, ne anlama gelir, ne zaman, saat kaçta yapılmalı?

Bu ritüellerden biri de nar kırma ritüelidir. Nar, bereketin ve bolluğun simgesi olarak kabul edilir. Nar kırma ritüelinde, bir nar evin kapısının önünde yere atılır ve tanelerinin etrafa saçılması sağlanır. Nar taneleri ne kadar çok ve ne kadar uzağa saçılırsa, o eve o kadar fazla bereket geleceği inanılır.

Nar kırma ritüeli, Anadolu'nun birçok bölgesinde yüzyıllardır yapılan bir gelenektir. Bu ritüel, yalnızca 21 Aralık'ta değil, yılbaşı öncesi de yapılabilir.