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Nar Kırma ritüeli nasıl yapılır? 21 Aralık Nar Kırma ritüeli nedir, ne anlama gelir, ne zaman, saat kaçta yapılmalı?
Yılbaşına günler kala, geleneksel ritüeller arasında öne çıkanlardan biri de nar kırma geleneğidir. Nar, bereketin ve bolluğun sembolü olarak kabul edilir ve bu ritüel, yeni yıla sağlık, mutluluk ve bollukla girmeyi simgeler. Nar kırma ritüeli genellikle aile bir araya geldiğinde veya özel kutlamalarda gerçekleştirilir. Narın içindeki tanelerin sayısının, gelecek yılın bolluğunu temsil ettiğine inanılır. Peki nar kırma ritüeli nedir, ne anlama gelir, ne zaman, saat kaçta yapılır?
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Giriş Tarihi: 21.12.2023 09:55Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 09:55