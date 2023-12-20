21 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çankırı'da vahşet! Babasını öldürüp sobada yaktı

Çankırı'da vahşet! Babasını öldürüp sobada yaktı

Son dakika haberine göre Çankırı'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir kişi, babasını önce öldürdü sonra sobada yaktı. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınırken, babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı.

Giriş Tarihi: 20.12.2023 23:28
  • 1
  • 5
Çankırı’da vahşet! Babasını öldürüp sobada yaktı

Olay, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Demirci ve babası Hasan Demirci arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Çankırı’da vahşet! Babasını öldürüp sobada yaktı

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci babası Hasan Demirci, babasını öldürdü. Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

  • 3
  • 5
Çankırı’da vahşet! Babasını öldürüp sobada yaktı

CANSIZ BEDENİ DELİL POŞETLERİYLE ÇIKARTILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci'nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu.

  • 4
  • 5
Çankırı’da vahşet! Babasını öldürüp sobada yaktı

Hasan Demirci'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı. Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

  • 5
  • 5
Çankırı’da vahşet! Babasını öldürüp sobada yaktı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.