Çankırı'da vahşet! Babasını öldürüp sobada yaktı

Son dakika haberine göre Çankırı'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir kişi, babasını önce öldürdü sonra sobada yaktı. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınırken, babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı.

Giriş Tarihi: 20.12.2023 23:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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