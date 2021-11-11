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Doğu Anadolu'da beyaz örtü bölgeyi kapladı! Araçlara battaniyeli koruma

Doğu Anadolu'da dün gece kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, Palandöken Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kırsal kesimde etkili olan kar yağışı nedeniyle besici ve çobanlar köylerine dönüş yolculuğuna başladı. Kars'ta ise sürücüler, soğuğa karşı araçlarını battaniye ve branda sararak korumaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 12:00
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Doğu Anadolu’da beyaz örtü bölgeyi kapladı! Araçlara battaniyeli koruma
Meteoroloji’nin soğuk hava ve kar uyarısı yaptığı Doğu Anadolu'nun kuzeyinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Erzurum'da gece geç saatlerde kar yağışı başladı.
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Doğu Anadolu’da beyaz örtü bölgeyi kapladı! Araçlara battaniyeli koruma

Kent merkezinde az miktarda yağan kar, yüksek kesimleri ise beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Palandöken'de buzlanmaya karşı Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri yolda tuzlama çalışması yaptı.

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Doğu Anadolu’da beyaz örtü bölgeyi kapladı! Araçlara battaniyeli koruma
Araçlarını temizleyen vatandaşlar, kış mevsiminin başladığını, tedbirlerini aldıklarını söyledi. Taksici Erhan Durak, "Kış başlıyor. Biz araçlarımızda gereken hazırlığı yaptık. Kışlık lastikleri taktırdık ve gerekli bakımları yaptırdık. Allah hayırlı bir kış nasip etsin" dedi.
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Doğu Anadolu’da beyaz örtü bölgeyi kapladı! Araçlara battaniyeli koruma
Ağrı'nın kırsal kesimlerinde de kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti. Yaylalarda kar yağışına yakalanan besici ve çobanlar, dönüş yolculuğuna başladı.
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Doğu Anadolu’da beyaz örtü bölgeyi kapladı! Araçlara battaniyeli koruma
Diyadin ilçesine bağlı Hacihalit köyü Yeniköy mezrasında besicilik yapan Hakan Atlı, yağış öncesi herkesin ilçe merkezine dönüş yaptığını, en son kendisinin kaldığını söyledi. Atlı, "Çok eski zamanlardan beridir ailemle birlikte besicilik yapıyoruz.