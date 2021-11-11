Doğu Anadolu'da beyaz örtü bölgeyi kapladı! Araçlara battaniyeli koruma

Doğu Anadolu'da dün gece kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, Palandöken Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kırsal kesimde etkili olan kar yağışı nedeniyle besici ve çobanlar köylerine dönüş yolculuğuna başladı. Kars'ta ise sürücüler, soğuğa karşı araçlarını battaniye ve branda sararak korumaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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