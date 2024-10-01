01 Ekim 2024, Salı
Mutlu Uluslararası Kahve Günü 2024: Bu Özel Günde Paylaşmak İçin Dilekler, Alıntılar, Mesajlar, Görseller, WhatsApp ve Facebook Durumu
Yılın farklı günleri, çeşitli meslek gruplarına veya önemli olaylara dikkat çekmek amacıyla kutlanır. Ekim ayının başlangıcıyla birlikte sonbaharın serin esintileri kendini hissettirmeye başladı. Bu ay, birçok etkinlik ve kutlamaya ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO) tarafından ilan edilen 1 Ekim: Dünya Kahve Günü olarak öne çıkıyor. Bu gün, kahvenin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini vurgulamak amacıyla her yıl kutlanıyor.
Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 13:22