Mutlu Kaya’dan sevindiren haber! Silahlı saldırıya uğramıştı

ADIM ATMAYA BAŞLADI

Herhangi bir hastane ve uzmandan tedavi desteği almadan yaşama olan sevgisiyle yeniden ayağa kalkan Mutlu Kaya, ortaya koyduğu mücadelesiyle tüm kadınlara örnek oluyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mutlu Kaya, SABAH'a konuştu. Hayatını karartan bir olay yaşadığını anımsatan Mutlu Kaya, "Herkesin 'ölecek' diye düşündüğü ben hastanelerde aylarca süren tedavinin ardından ve benim ortaya koyduğum yaşama mücadelesiyle hayata tutundum. Ama o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum."