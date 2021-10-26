Mutlu Kaya'dan sevindiren haber! Silahlı saldırıya uğramıştı
Son dakika haberine göre: Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan, doktorların 'yaşamaz' dediği Mutlu Kaya, geçen 6 yıllık süre içerisinde mucizenin adı oldu.
Giriş Tarihi: 26.10.2021
07:31 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Yaşama olan sevgisiyle bugünlere kadar gelmeyi başaran 25 yaşındaki Mutlu Kaya, uzun bir aradan sonra konuştu.
'Hayallerimi gerçekleştirmek için yaşama tutundum' diyen Mutlu, "
Hayallerin ne deseniz, öyle büyük hayaller değil, küçük ama benim için dünyalara değen hayaller. Tek başıma yağmurda yürümeyi ve saçlarımı taramayı özledim" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sanatçı Sibel Can'ın yer aldığı ses yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Mutlu Kaya, 2015 yılının Mayıs ayında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşı Veysi E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Mutlu Kaya, kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatların ardından 58 gün süren yoğun bakımdan sonra taburcu oldu.
Evde ablası Songül Kaya'nın büyük desteği ile tek başına mücadele eden Mutlu yaşama tutunmayı bildi. Azmi, hayata olan sevgisi ve yeniden şarkı söylemek için büyük mücadele ortaya koyan Mutlu Kaya, aradan geçen aylardan sonra tek başına ayağa kalkıp kısa adımlar atmaya başladı.
ADIM ATMAYA BAŞLADI
Herhangi bir hastane ve uzmandan tedavi desteği almadan yaşama olan sevgisiyle yeniden ayağa kalkan Mutlu Kaya, ortaya koyduğu mücadelesiyle tüm kadınlara örnek oluyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mutlu Kaya, SABAH'a konuştu. Hayatını karartan bir olay yaşadığını anımsatan Mutlu Kaya, "Herkesin 'ölecek' diye düşündüğü ben hastanelerde aylarca süren tedavinin ardından ve benim ortaya koyduğum yaşama mücadelesiyle hayata tutundum. Ama o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum."
"Yaklaşık 5 yıldır evde ablamın yardımıyla tedavimi kendim yaptı. Hiçbir hastane ve uzmandan destek almadan ablam destek verdi. Bunun sonucunda ise, ayağa kalkıp adım atmayı başardım. Bu süre içerisinde fizik tedavime destek veren ablam Songül, doktorum oldu" ifadelerini kullandı.
Mutlu Kaya'yı vuran ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Veysi E. şu an cezaevinde.