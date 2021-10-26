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Haberler Galeri Kasım ayının 2. haftasına dikkat! Bu sene kış nasıl geçecek? İstanbul'a kar yağacak mı?

Kasım ayının 2. haftasına dikkat! Bu sene kış nasıl geçecek? İstanbul'a kar yağacak mı?

Akdeniz'de kurak geçen yaz yangınlara neden olurken Karadeniz bölgesi ise selin neden olduğu heyelanlarla mücadele etti. Meteoroloji'den gelen açıklamalara göre, sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki bu sene Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor? El nino ya da la nina olayları yaşanacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 10:18
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Kasım ayının 2. haftasına dikkat! Bu sene kış nasıl geçecek? El nino ya da la nina olayları yaşanacak mı?
Kasım ayının 2. haftasına dikkat! Bu sene kış nasıl geçecek? El nino ya da la nina olayları yaşanacak mı?

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporuna göre gezegenimiz şu anda sanayileşme dönemi öncesindeki sıcaklık ortalamasından 1 santigrad derece daha sıcak. Özellikle 2018 yılının ilk 10 ayında küresel ısı, 1850-1900 yılları arasındaki ortalama ısının yaklaşık 1 derece üzerindeydi. Bu durum 2019 ve 2020'de de pek değişmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kasım ayının 2. haftasına dikkat! Bu sene kış nasıl geçecek? El nino ya da la nina olayları yaşanacak mı?
Kasım ayının 2. haftasına dikkat! Bu sene kış nasıl geçecek? El nino ya da la nina olayları yaşanacak mı?

Bu yıl ise Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin yayımladığı küresel verilere göre, kuzey yarımkürede temmuz sıcaklıkları, ay ortalamasının 1.54 derece üzerine çıkarak 142 yılın rekorunu kırdı. Temmuz ayında Asya Kıtası, kayıtlara geçen en sıcak ayını yaşarken, Avrupa da aşırı sıcaklarla adeta kavruldu.

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Kasım ayının 2. haftasına dikkat! Bu sene kış nasıl geçecek? El nino ya da la nina olayları yaşanacak mı?
Kasım ayının 2. haftasına dikkat! Bu sene kış nasıl geçecek? El nino ya da la nina olayları yaşanacak mı?

Türkiye'de de iklim değişikliklerine bağlı mevsimsel değişkenlikler bu yıl kendini çok sert bir şekilde gösterdi. Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz kuraklıkla, Akdeniz ve Ege bölgemiz ise yangınlarla boğuşarak yazı geçirdi. Karadeniz ise sellere teslim oldu.

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Kasım ayının 2. haftasına dikkat! Bu sene kış nasıl geçecek? El nino ya da la nina olayları yaşanacak mı?
Kasım ayının 2. haftasına dikkat! Bu sene kış nasıl geçecek? El nino ya da la nina olayları yaşanacak mı?

Fakat sonbahara merhaba dediğimiz eylül ayında, çok erken olmasına rağmen Bolu, Kayseri, Iğdır ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde erken kar göründü. Sıcaklıklar da ani bir şekilde düştü.

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Kasım ayının 2. haftasına dikkat! Bu sene kış nasıl geçecek? El nino ya da la nina olayları yaşanacak mı?
Kasım ayının 2. haftasına dikkat! Bu sene kış nasıl geçecek? El nino ya da la nina olayları yaşanacak mı?

Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 yılı dikkate alarak yaptığı çalışmada, Türkiye'nin bu yılki Eylül ayı yağışlarının yüzde 35, geçen yıla göre de yüzde 313 arttığı belirlendi. Ekim ayına bakıldığında da şu ana kadar ya sert yağışlar oluyor ya da yazdan kalma güneş içimizi ısıtıyor. Peki tüm bu değişen durumları göz önüne aldığımızda bu yıl bizi nasıl bir kış bekliyor?