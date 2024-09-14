Mutfak Sırları: Kabartma tozu yerine bu malzemeyi kullanın

Hamur yoğururken kabartma tozu genellikle vazgeçilmez bir malzeme olarak kullanılır. Ancak, kabartma tozu bittiğinde veya bu malzemeyi kullanmak istemediğinizde ne yapmalısınız? Endişelenmenize gerek yok. Kabartma tozunun yerine geçebilecek bazı pratik ve doğal alternatifler mevcut.