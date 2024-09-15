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Bir hapşırıkla korkunç gerçek ortaya çıktı! Burnundan çıkanı gören dehşete düştü

Çoğu zaman birçok kişi nefes alıp vermekte zorlanıyor ve bu konuda problemler yaşanıyor. Ancak bazı zamanlarda bu sorunu gözardı etmek korkunç sonuçlara neden olabiliyor. Bu konuya örnek verilebilecek bir olay yaşandı. 32 yaşındaki adam yıllarca nefes sorunları yaşadı. Bir gün hapşırması ile dehşet ortaya çıktı. Hapşırdıktan sonra ortaya çıkan ise görenleri şoke etti.

Giriş Tarihi: 15.09.2024 00:32 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 00:32
Bir hapşırıkla korkunç gerçek ortaya çıktı! Burnundan çıkanı gören dehşete düştü

Burnumuzda yaşadığımız bazı problemler solunum esnasında rahatsız edici olabiliyor. Nefes alıp verme problemleri hayatı olumsuz etkileyen ve gözardı edilen önemli sorunlardan biri

Bir hapşırıkla korkunç gerçek ortaya çıktı! Burnundan çıkanı gören dehşete düştü

Ancak bu durum gözardı edilmemesi gerekiyor. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek sonuçlar şok etkisi yaratabiliyor. Bunun en iyi örneği de 32 yaşındaki Andi Norton oldu.

Bir hapşırıkla korkunç gerçek ortaya çıktı! Burnundan çıkanı gören dehşete düştü

Yıllarca solunum problemi ve sinüs ile sorunu yaşayan Norton, bir gün hapşırdı ve dehşete düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Norton, duşa girdi ve hapşırdı.

Bir hapşırıkla korkunç gerçek ortaya çıktı! Burnundan çıkanı gören dehşete düştü

Norton Duşta hapşırdığı esnada bir Lego parçası düştü. Dehşete düşen adam gördükleri karşısında şoke oldu. Durumu sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan Norton, olayın 1990'larda altı yaşındayken meydana geldiğini söyledi.

Bir hapşırıkla korkunç gerçek ortaya çıktı! Burnundan çıkanı gören dehşete düştü

Olayla ilgili konuşan adam yaşamı sinüs, alerjiler ve burun tıkanıklığı sorunları olduğunu belirterek şöyle konuştu: