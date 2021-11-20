Müslüme Yağal'ı kim öldürdü? Son dakika: Ailesi karakola götürüldü! Sır perdesi aralanacak

Son dakika haberleri... Türkiye cansız bedeni kayalık alanda bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin net bir bilgi almak istiyor. Minik Müslüme'nin katilini deşifre etmek için çalışmalar sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca dün gözaltına alınan, 3 yaşındaki çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişiler, sağlık raporu için Gülnar Devlet Hastanesi'ne, ardından jandarma karakoluna götürüldü. Aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri sürüyor. İşte tüm detaylarıyla Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son gelişmeler...