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Müslüme Yağal'ı kim öldürdü? Son dakika: Ailesi karakola götürüldü! Sır perdesi aralanacak

Son dakika haberleri... Türkiye cansız bedeni kayalık alanda bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin net bir bilgi almak istiyor. Minik Müslüme'nin katilini deşifre etmek için çalışmalar sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca dün gözaltına alınan, 3 yaşındaki çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişiler, sağlık raporu için Gülnar Devlet Hastanesi'ne, ardından jandarma karakoluna götürüldü. Aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri sürüyor. İşte tüm detaylarıyla Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.11.2021 23:28 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 23:46
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Müslüme Yağal’ı kim öldürdü? Son dakika: Ailesi karakola götürüldü! Sır perdesi aralanacak

Cenazesi Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca dün gözaltına alınan, 3 yaşındaki çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişiler, sağlık raporu için Gülnar Devlet Hastanesi'ne, ardından jandarma karakoluna götürüldü.

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Müslüme Yağal’ı kim öldürdü? Son dakika: Ailesi karakola götürüldü! Sır perdesi aralanacak

Aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Müslüme Yağal’ı kim öldürdü? Son dakika: Ailesi karakola götürüldü! Sır perdesi aralanacak

OLAY

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.

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Müslüme Yağal’ı kim öldürdü? Son dakika: Ailesi karakola götürüldü! Sır perdesi aralanacak

AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi dün bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

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Müslüme Yağal’ı kim öldürdü? Son dakika: Ailesi karakola götürüldü! Sır perdesi aralanacak

Müslüme Yağal'ın cenazesi bugün Karaman'da toprağa verilmişti.