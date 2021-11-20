20 Kasım 2021, Cumartesi
Meteorolojiden SON DAKİKA kar yağışı uyarısı! Hangi illere kar yağdı? İşte Türkiye'den kar manzaraları!
Aralık ayının gelmesiyle Türkiye'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Son dakika haberine göre; birçok ilde kar etkili oldu? Meteorolojiden bazı illerimiz için kar uyarısı geldi ve sıcaklık verileri açıklandı. Peki, hangi illerimizde kar yağışı var? İşte Türkiye'den kar manzaraları ve haberimizin detayları...
Giriş Tarihi: 20.11.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 18:46
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