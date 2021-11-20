Meteorolojiden SON DAKİKA kar yağışı uyarısı! Hangi illere kar yağdı? İşte Türkiye'den kar manzaraları!

Aralık ayının gelmesiyle Türkiye'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Son dakika haberine göre; birçok ilde kar etkili oldu? Meteorolojiden bazı illerimiz için kar uyarısı geldi ve sıcaklık verileri açıklandı. Peki, hangi illerimizde kar yağışı var? İşte Türkiye'den kar manzaraları ve haberimizin detayları...