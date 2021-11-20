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Meteorolojiden SON DAKİKA kar yağışı uyarısı! Hangi illere kar yağdı? İşte Türkiye'den kar manzaraları!

Aralık ayının gelmesiyle Türkiye'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Son dakika haberine göre; birçok ilde kar etkili oldu? Meteorolojiden bazı illerimiz için kar uyarısı geldi ve sıcaklık verileri açıklandı. Peki, hangi illerimizde kar yağışı var? İşte Türkiye'den kar manzaraları ve haberimizin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 18:46
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Meteorolojiden SON DAKİKA kar yağışı uyarısı! Hangi illere kar yağdı? İşte Türkiye’den kar manzaraları!

DOĞU ANADOLU'DAKİ 5 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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Meteorolojiden SON DAKİKA kar yağışı uyarısı! Hangi illere kar yağdı? İşte Türkiye’den kar manzaraları!

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağış beklenen bölgede, Tunceli ve Iğdır'da yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

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Meteorolojiden SON DAKİKA kar yağışı uyarısı! Hangi illere kar yağdı? İşte Türkiye’den kar manzaraları!

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Meteorolojiden SON DAKİKA kar yağışı uyarısı! Hangi illere kar yağdı? İşte Türkiye’den kar manzaraları!

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 7, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Tunceli'de 2 ve Erzincan'da ise 3 derece kaydedildi.

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Meteorolojiden SON DAKİKA kar yağışı uyarısı! Hangi illere kar yağdı? İşte Türkiye’den kar manzaraları!

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 12, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da 10, Erzurum ile Kars'ta 8 ve Ardahan'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.