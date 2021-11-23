23 Kasım 2021, Salı
Müslüme Yağal olayında SON DAKİKA | 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı! “Dedesi…”
SON DAKİKA: Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Müslüme'nin tutuklanan 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın, dronla yapılan arama çalışmalarını izlediği bildirildi. Öte yandan Müslüme'nin geçen 14 saniyelik de görüntüsü ortaya çıktı. İşte haberimizin detayları ve görüntüler…
Giriş Tarihi: 23.11.2021 18:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 18:20
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