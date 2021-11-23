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Haberler Galeri Müslüme Yağal olayında SON DAKİKA | 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı! “Dedesi…”

Müslüme Yağal olayında SON DAKİKA | 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı! “Dedesi…”

SON DAKİKA: Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Müslüme'nin tutuklanan 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın, dronla yapılan arama çalışmalarını izlediği bildirildi. Öte yandan Müslüme'nin geçen 14 saniyelik de görüntüsü ortaya çıktı. İşte haberimizin detayları ve görüntüler…

Giriş Tarihi: 23.11.2021 18:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 18:20
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Müslüme Yağal olayında SON DAKİKA | 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı! “Dedesi…”

MÜSLÜME'NİN ANNESİ: NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLMİYORUM

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal soruşturmasında gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile çiftin çocukları, kaldıkları çadıra döndü.

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Müslüme Yağal olayında SON DAKİKA | 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı! “Dedesi…”

Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı.

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Müslüme Yağal olayında SON DAKİKA | 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı! “Dedesi…”

Selvi Yağal, kayınpederinin neden tutuklandığıyla ilgili, "Neden tutuklandığı bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik" dedi.

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Müslüme Yağal olayında SON DAKİKA | 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı! “Dedesi…”

DEDE DE AYNI ÇADIRDA KALIYORMUŞ

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın (70), ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığı, yazın memleketleri Karaman'a, kışın da Mersin'in Gülnar ilçesine geldiği belirtildi.

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Müslüme Yağal olayında SON DAKİKA | 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı! “Dedesi…”

Hasan Yağal'ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.