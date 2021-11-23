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WhatsApp'tan kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi! Eli ayağı birbirine giren genç dershaneci oldu

WhatsApp son yılların en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer almaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada yapılan konuşmalar sosyal medyayı sallıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı bazı sohbetler görenlere "aga bee" dedirtiyor. Kız arkadaşına mesaj yazan bir genç babasının cevap vermesiyle adeta şoke oldu.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:20
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WhatsApp’tan kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi! Eli ayağı birbirine giren genç dershaneci oldu

Son dönemlerin en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer alan WhatsApp'ta gün içinde birçok komik diyaloglar sosyal medyada paylaşılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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WhatsApp’tan kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi! Eli ayağı birbirine giren genç dershaneci oldu

Sosyal medyaya düşen komik WhatsApp konuşmaları herkesi güldürüyor.

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WhatsApp’tan kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi! Eli ayağı birbirine giren genç dershaneci oldu

Özellikle Türkiye'de WhatsApp'ta yapılan komik sohbetler ise sosyal medyaya yansıdı. İşte son örneği, sevgilisine yazan genç adamın cevap veren baba ile sohbeti.

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WhatsApp’tan kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi! Eli ayağı birbirine giren genç dershaneci oldu
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WhatsApp’tan kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi! Eli ayağı birbirine giren genç dershaneci oldu