WhatsApp'tan kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi! Eli ayağı birbirine giren genç dershaneci oldu

WhatsApp son yılların en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer almaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada yapılan konuşmalar sosyal medyayı sallıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı bazı sohbetler görenlere "aga bee" dedirtiyor. Kız arkadaşına mesaj yazan bir genç babasının cevap vermesiyle adeta şoke oldu.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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