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Müsilaj balıkları zehirler mi? Uzman isimden önemli açıklama

Son dakika haberi... Marmara'yı etkisi altına alan müsilaj, deniz yaşamını olumsuz etkiledi. Birçok noktada yürütülen temizlik faaliyetlerine rağmen balık satışlarında ciddi azalmalar görüldü. Müsilajın balık ölümlerine neden olduğu iddiası halkı balık tüketme konusunda endişeye sevk etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıkları zehirlediği iddiasının doğru olmadığını belirtti. Ayaz, "Müsilajın şeker bazlı bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Şekerin balıklara zehir etkisi olması mümkün değil'' dedi.

Giriş Tarihi: 09.06.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 16:01
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Müsilaj balıkları zehirler mi? Uzman isimden önemli açıklama
Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran müsilajın balık ölümlerine neden olduğu iddiaları, halkı balık tüketimi konusunda endişelendirdi.
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Müsilaj balıkları zehirler mi? Uzman isimden önemli açıklama

BALIK SATIŞLARI DURMA NOKTASINDA
Müsilajın balıkları zehirlediği iddiaları üzerine Çanakkale'de balık satışları durma noktasına geldi.

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Müsilaj balıkları zehirler mi? Uzman isimden önemli açıklama

Balıkhane esnafı, müsilajın gündeme gelişinin ardından, vatandaşların balık satın almaktan çekindiğini belirtti.

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Müsilaj balıkları zehirler mi? Uzman isimden önemli açıklama

''BALIKLARDA ZEHİR ETKİSİ YARATMASI MÜMKÜN DEĞİL''
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıklarda zehir etkisi yaratmasının mümkün olmadığını belirtti.

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Müsilaj balıkları zehirler mi? Uzman isimden önemli açıklama

Müsilajın denizlerdeki azot ve fosfor kirliliğinden dolayı ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Ayaz, şöyle konuştu: