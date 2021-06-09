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Haberler Galeri Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Palu ailesi davasında önemli gelişme! Tuncer Ustael yine kabul etmedi

Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Palu ailesi davasında önemli gelişme! Tuncer Ustael yine kabul etmedi

Türkiye günlerdir Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Palu ailesinde yaşanan olayları konuştu. Palu ailesi davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Kocaeli'de görülen Palu ailesi davasında 5 kişinin ceza aldığı kararın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Tuncer Ustael, suçlamaları kabul etmedi.

Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:50 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:50
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Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Palu ailesi davasında önemli gelişme! Tuncer Ustael yine kabul etmedi
Kocaeli'de 13 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolması ile başlayan soruşturmanın ardından Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davanın kararı, bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozuldu.
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Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Palu ailesi davasında önemli gelişme! Tuncer Ustael yine kabul etmedi
Palu ailesinin üyeleri, yeniden yargılanmaya başlandı. Bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael, İsa Palu ve Tuncer Ustael cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken, tutuksuz sanıklar Hava Palu ve Fatih Palu ile avukatlar salonda hazır bulundu.
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Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Palu ailesi davasında önemli gelişme! Tuncer Ustael yine kabul etmedi

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"
Daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuncer Ustael, savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Avukatımın ve eşim Emine'nin beyanlarına katılıyorum. Maktulün öldüğü anda ne ben ne eşim oradaydık.

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Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Palu ailesi davasında önemli gelişme! Tuncer Ustael yine kabul etmedi

Diğer sanıklar orada bulunuyordu. Ben ölüm anında yoktum. Ancak, daha sonra maktulü ölü olarak gördüm. Buna dair daha önceki ifadelerimi sunmuştum."

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Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Palu ailesi davasında önemli gelişme! Tuncer Ustael yine kabul etmedi

"Maktul 20 Aralık 2008 değil, 19 Kasım 2008 tarihi saat 11.00 ile 11.40 arasında ölmüştür" dedi.