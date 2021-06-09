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Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Palu ailesi davasında önemli gelişme! Tuncer Ustael yine kabul etmedi
Türkiye günlerdir Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Palu ailesinde yaşanan olayları konuştu. Palu ailesi davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Kocaeli'de görülen Palu ailesi davasında 5 kişinin ceza aldığı kararın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Tuncer Ustael, suçlamaları kabul etmedi.
Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:50 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:50
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