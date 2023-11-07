Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayında flaş gelişme! Kadavra köpekleri buldu: Kıyafet parçaları kime ait?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha çözüldü. Konya Akşehir'de yaşayan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde eşinin yanında ortadan kaybolmuştu. Yaşadığına dair hiçbir iz bulamayan ailesi, yıllarca şiddet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın öldürdüğünü düşünüyordu. Bedriye Kılıç'ın kaybının 115. gününde Tayfur Kılıç'tan cinayet itirafı geldi. Ancak tutuklanan Kılıç'ın gösterdiği uçurumda ekiplerin 9 gündür yaptığı aramada Bedriye Kılıç'ın cesedine henüz ulaşılamadı.

Giriş Tarihi: 07.11.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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