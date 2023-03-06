Muhteşem kür karışımıyla 5-10-15 kilo birden zayıflayın! Tam 15 gününüzü alacak! İşte hızla erimenizi sağlayacak tarif

BAHARAT BAHARI TARİFİ

Bu tarifi uyguladığınız günlerde ağır, yağlı, hamurlu yiyecekleri kesinlikle tüketmeyin. Bununla birlikte fazla porsiyonlardan da kaçının. Hazır gıdaları, asitli içecekleri, hazır meyve sularını kesinlikle tüketmeyin.

*1 adet çubuk tarçın

*2 adet orta boy elma

*1 adet orta boy limon

*1 Tatlı kaşığı kadar tane karabiber

*1 Tatlı kaşığı kadar tane karanfil

Elmalar ve limonlar dört eşit parçaya bölünüp çekirdekleri ile birlikte diğer malzelerle karıştırılarak 3 litre su ile kaynatılmalı. Elmalar yumuşayınca altını kapatın ve malzeleri süzerek suyunu bir kaba alarak dinlendirin.

Hazırladığınız bu kürü sıcak ya da soğuk olarak yemeklerden 10 dakika kadar önce tüketmelisiniz.

Kilo kaybınızın yanı sıra ödem ve şişliklerinizin de gitmesine yardımcı olacaktır. Metabolizmanız hızlanacağı için yediklerinizi çok kısa sürede eriteceksiniz.