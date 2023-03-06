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Muhteşem kür karışımıyla 5-10-15 kilo birden zayıflayın! Tam 15 gününüzü alacak! İşte hızla erimenizi sağlayacak tarif

Mart ayına girmemizle birlikte kış boyu biriken kilolardan kurtulmanın yolları araştırılmaya başlandı. Hem fit bir vücut hem de sağlıklı bir yaşam için diyet listelerine sarılsak da herkes aynı etkiyi görememektedir. Bunun temel sebebi aslında metabolizma hızının herkes için farklı olmasıdır. İşte yağ yakım sürecini hızlandıracak muhteşem kür karışımıyla 5-10-15 kilo birden zayıflayın.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 12:13
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Muhteşem kür karışımıyla 5-10-15 kilo birden zayıflayın! Tam 15 gününüzü alacak! İşte hızla erimenizi sağlayacak tarif

Tüm kış kat kat giysilerin altına saklanan kilolarımızla havaların ısınmasına sayılı zaman kala yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Mart ayıyla birlikte zayıflama telaşesi başladı. Kısa sürede etkili sonuç görmek isteyenler diyetlerinin yanında destekleyici metabolizma hızlandırıcı kürleri araştırıyor. İşte hızla erimenizi sağlayacak tarif...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Muhteşem kür karışımıyla 5-10-15 kilo birden zayıflayın! Tam 15 gününüzü alacak! İşte hızla erimenizi sağlayacak tarif

TARÇINLI KÜR TARİFİ

*2 yemek kaşığı elma sirkesi,

*Yarım çay kaşığı tarçın,

*1 yemek kaşığı organik bal,

*1 çay kaşığı limon suyu

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Muhteşem kür karışımıyla 5-10-15 kilo birden zayıflayın! Tam 15 gününüzü alacak! İşte hızla erimenizi sağlayacak tarif

1 bardak ılık suyun içerisine malzemelerin tamamını ekleyin ve iyice karıştırın. 10 dakika bekledikten sonra yavaş yavaş için. Bu içeceği günde 3 kez tüketebilirsiniz.15 günlük kullanım sonunda neticesini göreceksiniz. Tabiki bol su hafif yiyeceklerle desteklemeniz şartıyla...

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Muhteşem kür karışımıyla 5-10-15 kilo birden zayıflayın! Tam 15 gününüzü alacak! İşte hızla erimenizi sağlayacak tarif

BAHARAT BAHARI TARİFİ

Bu tarifi uyguladığınız günlerde ağır, yağlı, hamurlu yiyecekleri kesinlikle tüketmeyin. Bununla birlikte fazla porsiyonlardan da kaçının. Hazır gıdaları, asitli içecekleri, hazır meyve sularını kesinlikle tüketmeyin.

*1 adet çubuk tarçın
*2 adet orta boy elma
*1 adet orta boy limon
*1 Tatlı kaşığı kadar tane karabiber
*1 Tatlı kaşığı kadar tane karanfil

Elmalar ve limonlar dört eşit parçaya bölünüp çekirdekleri ile birlikte diğer malzelerle karıştırılarak 3 litre su ile kaynatılmalı. Elmalar yumuşayınca altını kapatın ve malzeleri süzerek suyunu bir kaba alarak dinlendirin.

Hazırladığınız bu kürü sıcak ya da soğuk olarak yemeklerden 10 dakika kadar önce tüketmelisiniz.

Kilo kaybınızın yanı sıra ödem ve şişliklerinizin de gitmesine yardımcı olacaktır. Metabolizmanız hızlanacağı için yediklerinizi çok kısa sürede eriteceksiniz.

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Muhteşem kür karışımıyla 5-10-15 kilo birden zayıflayın! Tam 15 gününüzü alacak! İşte hızla erimenizi sağlayacak tarif

LİMON YOĞRT KÜRÜ

*Yarım limonun suyu
*3 Yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
*1 çay kaşığı pul biber (pul biber tercih etmiyorsanız zencefil ya da zerdeçal da olabilir)

Limon suyu, pul biber ve yoğurdu bir kase içinde iyice karıştırın. Gece uyumadan yarım saat önce tüketin. Bu karışımı tükettikten sonra kesinlikle başka hiç bir şey yememeniz gerekiyor. En az 2 hafta boyunca bunu sürdürün.2 haftanın sonunda değişimi fark edeceksiniz. Aynı zamanda bu kür, doğum sonrası kilolarınızı vermenize de yardımcı olacaktır. Emzirmeye devam ediyorsanız pul biber oranını azaltmanız kullanım kontrolü için yeterli olacaktır.