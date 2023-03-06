06 Mart 2023, Pazartesi
KANDİL HELVASI TARİFİ | Helva kavururken hangi dualar okunmalı? Berat Kandili'nde bir şeyler dağıtmak sevap mı?
On bir ayın sultanı Ramazan ayının öncesinde Berat Kandili idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili için Müminler hazırlıklar yaparken bir yandan da kandil helvasının önem ve anlamını araştırmaya başladı. Kardeşliği ve paylaşmayı öğütleyen İslam dininde bir şeyler yaparak dağıtmak yaygın bir gelenektir. Kandil günlerinde de kandil pişirerek dağıtmak alışagelmiş geleneklerden biridir. İşte kandil helvası tarifi...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 12:14
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