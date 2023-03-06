KANDİL HELVASI TARİFİ | Helva kavururken hangi dualar okunmalı? Berat Kandili’nde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

KANDİLDE NE DAĞITILIR?

İslam kültüründe önemli bir yer kaplayan kandillerde Müslümanlar evlerinde pişirdikleri yiyecekleri komşularıyla paylaşıyor. İhtiyacı olanlara yardım ediliyor, zorda kalanın karnı doyuruluyor. Yıllardır süre gelen bu kültürde artık yerleşmiş olan bazı tarifler var. Kandillerde pişirilen belli başlı şeyler arasında Kandil simidi, lokma tatlısı, un helvası, irmik helvası en çok bilinenler.

Aslında asıl amaç paylaşmak ve yardım etmek olduğu için kandilde içinizden ne geliyorsa dağıtılabilir.