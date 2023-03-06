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KANDİL HELVASI TARİFİ | Helva kavururken hangi dualar okunmalı? Berat Kandili'nde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının öncesinde Berat Kandili idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili için Müminler hazırlıklar yaparken bir yandan da kandil helvasının önem ve anlamını araştırmaya başladı. Kardeşliği ve paylaşmayı öğütleyen İslam dininde bir şeyler yaparak dağıtmak yaygın bir gelenektir. Kandil günlerinde de kandil pişirerek dağıtmak alışagelmiş geleneklerden biridir. İşte kandil helvası tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 12:14
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KANDİL HELVASI TARİFİ | Helva kavururken hangi dualar okunmalı? Berat Kandili’nde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

Kardeşliği, iyiliği ve tövbe etmenin önemini vurgulayan Berat Kandili bugün gerçekleşecek. Sevgili Peygamberimizin "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" hadisinden yola çıkarak kandil günlerinde bir şeyler pişirip dağıtmak gelenek haline gelmiştir. İşte kandil günlerinde sıklıkla tercih edilen pratik helva tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KANDİL HELVASI TARİFİ | Helva kavururken hangi dualar okunmalı? Berat Kandili’nde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

KANDİLDE NE DAĞITILIR?

İslam kültüründe önemli bir yer kaplayan kandillerde Müslümanlar evlerinde pişirdikleri yiyecekleri komşularıyla paylaşıyor. İhtiyacı olanlara yardım ediliyor, zorda kalanın karnı doyuruluyor. Yıllardır süre gelen bu kültürde artık yerleşmiş olan bazı tarifler var. Kandillerde pişirilen belli başlı şeyler arasında Kandil simidi, lokma tatlısı, un helvası, irmik helvası en çok bilinenler.

Aslında asıl amaç paylaşmak ve yardım etmek olduğu için kandilde içinizden ne geliyorsa dağıtılabilir.

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KANDİL HELVASI TARİFİ | Helva kavururken hangi dualar okunmalı? Berat Kandili’nde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

Tam Ölçülü Un Helvası İçin Gereken Malzemeler:

2 su bardağı un

1 su bardağı sıvıyağ

Şerbeti İçin;

2,5 su bardağı su

1,5 su bardağı tozşeker

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KANDİL HELVASI TARİFİ | Helva kavururken hangi dualar okunmalı? Berat Kandili’nde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

Tam Ölçülü Un Helvası Yapılışı

İlkönce şerbetini hazırlayalım. Bir tencereye tozşeker ve suyu alarak kısık ateşte erimesini sağlayalım. Geniş ve çelik tencereye sıvıyağ ve unu alalım. Unun kokusu çıkana kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavuralım. Unun kokusu çıkınca ocağın altını kısalım. Unun rengi koyulaşıncaya kadar kavuralım.

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KANDİL HELVASI TARİFİ | Helva kavururken hangi dualar okunmalı? Berat Kandili’nde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

Arzu edilen renge ulaşınca, ocaktan aldığınız ılık şerbeti üzerine dökelim. Dökerken sıçramalar olabilir, dikkatli olun. Şerbeti döktükten sonra çekmesi için hızlı hızlı karıştıralım. Kaşığın arka tarafıyla iyice bastırarak, karıştıralım. Helvanız ılındıktan sonra bir kaşığın içine alınır ve ters çevrilerek servis tabağına alınır. Soğuduktan sonra arzuya göre tarçın veya Hindistan cevizi serpebilirsiniz.