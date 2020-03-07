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Muhterem Nur öldü mü? Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur'un öldüğü iddia edilirken, sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses ile dillere destan bir aşk yaşayan ve "Müslüm" filminde de bu aşkları anlatılan Muhterem Nur kimdir sorusu gündem oldu. Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? İşte, Muhterem Nur hakkında merak edilenler.
Giriş Tarihi: 07.03.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 15:17
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