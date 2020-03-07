Muhterem Nur öldü mü? Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?

2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği iddia edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Muhterem Nur'un sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinemada gişede büyük başarı elde eden "Müslüm" filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatı da araştırılıyor. 80 ve 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Müslüm Gürses, şarkıları kadar aşk hayatıyla da konuşulmuştu. Gürses, bir zamanlar televizyon ekranlarından hayran olduğu Muhterem Nur ile büyük bir aşk yaşamıştı. İkili arasındaki yaş farkı zaman zaman magazin basınında dile getirilse de ikilinin umurunda dahi olmadı. Peki, Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? İşte dillere destan aşk hikayeleri…