07 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

Uzmanlar bağırsak sağlığı için en önemli besinlerin probiyotikler olduğunu sık sık dile getiriyor. Bu besinlerden biri de evde yapılan yoğurtlar. Yoğurtla ilgili yapılan dikkat çeken bir araştırmanın sonucu açıklandı. Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacılara da şaşırttı.

Giriş Tarihi: 07.03.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 17:41
  • 1
  • 20
Kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

  • 2
  • 20
Kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

  • 3
  • 20
Kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.

  • 4
  • 20
Kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.

  • 5
  • 20
Kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.