Muharrem orucu 2023 ne zaman, kaç gün, nasıl tutulur? Muharrem ayı orucu farz mıdır?

Muharrem orucu, Müslümanlar için manevi bir temizlik ve ibadet fırsatı olarak görülmektedir. Nafile oruçlardan biri olan Muharrem orucu ile ilgili detaylar Müminler tarafından araştırılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, bu orucu tutmanın faziletini Müslümanlara aktarmış ve özellikle Aşure günü orucunun tutulmasını tavsiye etmiştir. Peki Muharrem orucu nasıl tutulur? Muharrem orucu hangi gün, ne zaman tutulur?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.07.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 16:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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