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Haberler Galeri Muharrem orucu 2023 ne zaman, kaç gün, nasıl tutulur? Muharrem ayı orucu farz mıdır?

Muharrem orucu 2023 ne zaman, kaç gün, nasıl tutulur? Muharrem ayı orucu farz mıdır?

Muharrem orucu, Müslümanlar için manevi bir temizlik ve ibadet fırsatı olarak görülmektedir. Nafile oruçlardan biri olan Muharrem orucu ile ilgili detaylar Müminler tarafından araştırılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, bu orucu tutmanın faziletini Müslümanlara aktarmış ve özellikle Aşure günü orucunun tutulmasını tavsiye etmiştir. Peki Muharrem orucu nasıl tutulur? Muharrem orucu hangi gün, ne zaman tutulur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 16:46
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Muharrem orucu 2023 ne zaman, kaç gün, nasıl tutulur? Muharrem ayı orucu farz mıdır?

Muharrem orucu ne zaman, nasıl, kaç gün tutulur sorusunun cevabı merak ediliyor. Hicri takvimin ilk ayı olarak bilinen Muharrem ayının 10. günü tutulan bir oruç olan Muharrem orucu aynı zamanda da nafile bir ibadettir. Peki Muharrem orucu nasıl tutulur? Muharrem orucu hangi gün, ne zaman tutulur? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Muharrem orucu 2023 ne zaman, kaç gün, nasıl tutulur? Muharrem ayı orucu farz mıdır?

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım."

(Tirmizî, "Savm", 48)

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Muharrem orucu 2023 ne zaman, kaç gün, nasıl tutulur? Muharrem ayı orucu farz mıdır?

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiştir.

(Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

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Muharrem orucu 2023 ne zaman, kaç gün, nasıl tutulur? Muharrem ayı orucu farz mıdır?

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Bu ayda kaza orucu tutulabileceği gibi, adak, vacip, şükür, keffaret bunların dışında nafile oruçta tutulabilir. Niyet tutulacak orucun cinsine göre olmalıdır.- Ancak sadece bu aya hürmet için oruç tutulacaksa "Rıza-i şerifin için oruç tutmaya "veya muharrem orucu tutmaya diye niyet edilebilir.

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Muharrem orucu 2023 ne zaman, kaç gün, nasıl tutulur? Muharrem ayı orucu farz mıdır?

MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?

Muharrem orucu nasıl tutulur konusu Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İslam kültürü için oldukça önemli olan Muharrem ayı, Diyanet'in belirlediği takvime göre 20 Ağustos 2020 Perşembe günü itibariyle başlıyor. Muharrem orucunun tutulduğu, Aşure günü olarak idrak edilen, bereket ve hayır niyazıyla duaların semaya yükseldiği gün de Muharrem ayı içinde bulunuyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, "Allah'ın ayı" olarak nitelendirdiği bu mübarek ayda oruç tutmuş, müminlere de oruç tutmalarını tavsiye etmiştir.