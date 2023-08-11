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Muğla'da “cinsel taciz” iftirasına uğrayan doktordan açıklama: Meslek hayatımda…

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Esra Ç.'yi muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sonra da iftiraya uğradığı ortaya çıkan Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S. yaşanan sürece dair yaptığı bir açıklama yaptı. "İftiracı hakkında da hukuki olarak davamızı başlattık" diyen doktor, "Hakkımdaki bu iftira süreci hem beni hem ailemi hem de çalışma arkadaşlarımı yerle bir etti" ifadelerine yer verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.08.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 15:56
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Muğla’da “cinsel taciz” iftirasına uğrayan doktordan açıklama: Meslek hayatımda…

Menteşe'de yaşayan Esra Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

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Muğla’da “cinsel taciz” iftirasına uğrayan doktordan açıklama: Meslek hayatımda…

KORKUNÇ İDDİALAR

E.Ç., ifadesinde, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu. Çalıştığım kuaföre müşteri olarak gelen aynı hastanede görevli doktor Hülya K.'ya konuyu anlattım. 'Sana bu şekilde muayene yapamaz, polise git şikayetçi ol, zaten daha önce de hakkında bu tür şeyler duymuştum' demesi üzerine şikayetçi oldum" ifadelerine yer verdi.

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Muğla’da “cinsel taciz” iftirasına uğrayan doktordan açıklama: Meslek hayatımda…

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

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Muğla’da “cinsel taciz” iftirasına uğrayan doktordan açıklama: Meslek hayatımda…

"OLAY GÜNÜNÜ KISMEN HATIRLIYORUM"

Dr. Ufuk S. ifadesinde 6 yıldır devlet kadrosunda hekim olarak çalıştığını anlatıp şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 yıldır da uzman çocuk doktoru olarak görev yapıyorum. Görev yaptığım hastanede çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor. Bazen poliklinik bazen de nöbetçi hekim olarak görev yapıyorum.

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Muğla’da “cinsel taciz” iftirasına uğrayan doktordan açıklama: Meslek hayatımda…

Hakkımda suç duyurusunda bulunan Esra Ç.'yi tanımam ve bilmem. İfadesinde belirtmiş olduğu 4 Temmuz'da çocuk polikliniğinde hizmet vermekteydim. Olay gününü kısmen hatırlıyorum. Çocuğu görsem şu anda hatırlamam.