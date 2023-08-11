Muğla'da “cinsel taciz” iftirasına uğrayan doktordan açıklama: Meslek hayatımda…

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Esra Ç.'yi muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sonra da iftiraya uğradığı ortaya çıkan Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S. yaşanan sürece dair yaptığı bir açıklama yaptı. "İftiracı hakkında da hukuki olarak davamızı başlattık" diyen doktor, "Hakkımdaki bu iftira süreci hem beni hem ailemi hem de çalışma arkadaşlarımı yerle bir etti" ifadelerine yer verdi.