3 Aylar takvimi 2024 Diyanet | Kandil, Ramazan, Kurban Bayramı, mübarek aylar ne zaman idrak edilecek?

Müslüman toplumunun manevi duygularını besleyen ve ibadetlerine yön veren dini günler, 2024 yılında da merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın titizlikle hazırladığı dini günler takvimi, kandil günleri ve önemli dini etkinlikleri içermesiyle dikkat çekiyor. Diyanet'in yayımladığı takvim, hem miladi hem de hicri tarihleri içererek, Müslümanların ibadetlerini daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.İşte detayları...