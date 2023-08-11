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3 Aylar takvimi 2024 Diyanet | Kandil, Ramazan, Kurban Bayramı, mübarek aylar ne zaman idrak edilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı, geleneksel titizlikle hazırladığı dini günler takvimi aracılığıyla 2024 yılında gerçekleşecek önemli kandiller ve anlamlı geceleri açıklamaya hazırlanıyor. Müslüman aleminin dini vecibelerini hatırlatmak ve ibadetlerini daha bilinçli şekilde yerine getirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu takvimde, Hicri ayların başlangıcı ve kandil tarihleri özenle sıralanıyor. İşte dini günler takvimi...