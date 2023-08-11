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Haberler Galeri 3 Aylar takvimi 2024 Diyanet | Kandil, Ramazan, Kurban Bayramı, mübarek aylar ne zaman idrak edilecek?

3 Aylar takvimi 2024 Diyanet | Kandil, Ramazan, Kurban Bayramı, mübarek aylar ne zaman idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, geleneksel titizlikle hazırladığı dini günler takvimi aracılığıyla 2024 yılında gerçekleşecek önemli kandiller ve anlamlı geceleri açıklamaya hazırlanıyor. Müslüman aleminin dini vecibelerini hatırlatmak ve ibadetlerini daha bilinçli şekilde yerine getirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu takvimde, Hicri ayların başlangıcı ve kandil tarihleri özenle sıralanıyor. İşte dini günler takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 16:35
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3 Aylar takvimi 2024 Diyanet | Kandil, Ramazan, Kurban Bayramı, mübarek aylar ne zaman idrak edilecek?

Müslüman toplumunun manevi duygularını besleyen ve ibadetlerine yön veren dini günler, 2024 yılında da merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın titizlikle hazırladığı dini günler takvimi, kandil günleri ve önemli dini etkinlikleri içermesiyle dikkat çekiyor. Diyanet'in yayımladığı takvim, hem miladi hem de hicri tarihleri içererek, Müslümanların ibadetlerini daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.İşte detayları...

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3 Aylar takvimi 2024 Diyanet | Kandil, Ramazan, Kurban Bayramı, mübarek aylar ne zaman idrak edilecek?

DİYANET DİNİ GÜNLER 2024 TAKVİMİ

Dini günler takvimi içerisinde 2023-2024 kandil günleri, ramazan başlangıcı, kurban bayramı tarihi ve mübarek ayların başladığı tarihler yer alıyor.

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3 Aylar takvimi 2024 Diyanet | Kandil, Ramazan, Kurban Bayramı, mübarek aylar ne zaman idrak edilecek?

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİM

11 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
12 Ocak CUMA: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
6 Şubat SALI: MİRAC KANDİLİ

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3 Aylar takvimi 2024 Diyanet | Kandil, Ramazan, Kurban Bayramı, mübarek aylar ne zaman idrak edilecek?

24 Şubat CUMARTESİ: BERAT KANDİLİ
11 Mart PAZARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
5 Nisan CUMA: KADİR GECESİ
9 Nisan SALI: AREFE
10 Nisan PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
11 Nisan SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
12 Nisan ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
15 Haziran CUMARTESİ: AREFE
16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
7 Temmuz PAZAR: HİCRİ YILBAŞI
16 Temmuz SALI: AŞURE GÜNÜ
14 Eylül CUMARTESİ: MEVLİD KANDİLİ

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3 Aylar takvimi 2024 Diyanet | Kandil, Ramazan, Kurban Bayramı, mübarek aylar ne zaman idrak edilecek?

10 Nisan PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
11 Nisan SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
12 Nisan ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
15 Haziran CUMARTESİ: AREFE