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Müge Anlı’nın dokunuşu hayatlarını değiştirdi! Sabriye Toskal ve torunlarının yeni hayatı başladı: “55 yaşından sonra bana mucize yaşattın”

Torunlarıyla yaşam mücadelesi veren Sabriye Toskal Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak çocukların kimliğini alabilmek için yardım istemişti. Çocukları hastaneye götüremediğini ve okul kaydını yapamadığını söyleyen Toskal için Müge Anlı ve izleyiciler seferber oldu. Okul kaydının yapılmasının ardından Sabriye Toskal ve torunlarının hayatını iyileştirmek için harekete geçen Müge Anlı izleyicilerin desteğiyle ev alarak içini dayadı döşedi. 55 yaşından sonra bana çok güzel bir mucize yaşattın" diyen babaanne Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu herkesi gözyaşlarına boğdu.

Giriş Tarihi: 30.01.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 14:04
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Müge Anlı’nın dokunuşu hayatlarını değiştirdi! Sabriye Toskal ve torunlarının yeni hayatı başladı: “55 yaşından sonra bana mucize yaşattın”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sabriye Toskal'ın yaşadıkları büyük bir gündem yaratmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’nın dokunuşu hayatlarını değiştirdi! Sabriye Toskal ve torunlarının yeni hayatı başladı: “55 yaşından sonra bana mucize yaşattın”

ATV ekranlarında yayınlanan programda torunlarıyla beraber yaşam mücadelesi veren ve pek çok açıdan zor durumda olan Sabriye Toskal'a Müge Anlı canlı yayında büyük bir sürpriz yapmıştı.

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Müge Anlı’nın dokunuşu hayatlarını değiştirdi! Sabriye Toskal ve torunlarının yeni hayatı başladı: “55 yaşından sonra bana mucize yaşattın”

İzleyicilerinin Sabriye Hanım için maddi yardım olarak 110 bin TL para gönderdiğini söyleyen Anlı, stüdyodan ayrılıp elinde para dolu kutuyla stüdyoya geri dönmüştü.

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Müge Anlı’nın dokunuşu hayatlarını değiştirdi! Sabriye Toskal ve torunlarının yeni hayatı başladı: “55 yaşından sonra bana mucize yaşattın”

Sabriye Hanım'ın büyük bir sevinç yaşadığı ve gözyaşı döktüğü o anlarda stüdyoda alkış tufanı kopmuştu.

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Müge Anlı’nın dokunuşu hayatlarını değiştirdi! Sabriye Toskal ve torunlarının yeni hayatı başladı: “55 yaşından sonra bana mucize yaşattın”

SÖZÜNÜ TUTTU

Müge Anlı Sabriye Toskal ve torunlarına yeni ev müjdesi verdi. Kirada oturacağını düşündüğü evin kendisinin olacağını öğrenen kadın gözyaşlarına hakim olamadı.