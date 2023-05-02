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Haberler Galeri Müge Anlı’nın bulduğu 66 yaşındaki Ahmet Yenin’in kaçma nedeni şoke etti! 4 bin TL ve 2 akıllı telefonla kayıplara karışmıştı...

Müge Anlı’nın bulduğu 66 yaşındaki Ahmet Yenin’in kaçma nedeni şoke etti! 4 bin TL ve 2 akıllı telefonla kayıplara karışmıştı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Esra Yenin, 66 yaşındaki babası Ahmet Yenin'i bulabilmek için yardım istedi. 4 bin TL ve 2 akıllı telefonu alarak ortadan kaybolan Ahmet Yenin'in evdeki tadilat nedeniyle kaçtığını belirten kadın, sağlığından endişe duyduğunu belirtti. 7 gündür kayıp olan Ahmet Bey'i kısa sürede bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 14:43
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Müge Anlı’nın bulduğu 66 yaşındaki Ahmet Yenin’in kaçma nedeni şoke etti! 4 bin TL ve 2 akıllı telefonla kayıplara karışmıştı...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay ele alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’nın bulduğu 66 yaşındaki Ahmet Yenin’in kaçma nedeni şoke etti! 4 bin TL ve 2 akıllı telefonla kayıplara karışmıştı...

Programa başvuran Esra Yenin, 66 yaşındaki babası Ahmet Yenin'in tadilat nedeniyle evi terk ettiğini söyledi.

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Müge Anlı’nın bulduğu 66 yaşındaki Ahmet Yenin’in kaçma nedeni şoke etti! 4 bin TL ve 2 akıllı telefonla kayıplara karışmıştı...

Babasının sağlığından endişe ettiğini dile getiren Esra Hanım, şunları söyledi: "Ayrı bir odası vardı, oraya televizyon aldı. Kendine has yaşamayı seviyordu. Dokunmuyorduk ona. Sonra eve parke yapılınca annem odasını değiştirmek istedi. Babamın odasıyla yatak odasını değiştirmek istedi"

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Müge Anlı’nın bulduğu 66 yaşındaki Ahmet Yenin’in kaçma nedeni şoke etti! 4 bin TL ve 2 akıllı telefonla kayıplara karışmıştı...

Bu nedenle babasının evi terk ettiğini düşünen Esra Hanım, "Baba gel ne olursun. Ne istiyorsan onu yapacağız" diyerek babasına seslendi.

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Müge Anlı’nın bulduğu 66 yaşındaki Ahmet Yenin’in kaçma nedeni şoke etti! 4 bin TL ve 2 akıllı telefonla kayıplara karışmıştı...

MÜGE ANLI 66 YAŞINDAKİ ADAMI BULDU!

Müge Anlı ise 7 gün önce anına 4 bin TL ve 2 akıllı telefon alarak ortadan kaybolan Ahmet Yenin'e ulaştı.