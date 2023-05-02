02 Mayıs 2023, Salı
Müge Anlı’nın bulduğu 66 yaşındaki Ahmet Yenin’in kaçma nedeni şoke etti! 4 bin TL ve 2 akıllı telefonla kayıplara karışmıştı...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Esra Yenin, 66 yaşındaki babası Ahmet Yenin'i bulabilmek için yardım istedi. 4 bin TL ve 2 akıllı telefonu alarak ortadan kaybolan Ahmet Yenin'in evdeki tadilat nedeniyle kaçtığını belirten kadın, sağlığından endişe duyduğunu belirtti. 7 gündür kayıp olan Ahmet Bey'i kısa sürede bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 14:43
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