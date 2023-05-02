02 Mayıs 2023, Salı
Padişahlar ve şehzadelerin fanatik rekabeti! GS ve FB'nin mücadelesini aratmıyor! Osmanlı'da 4 asırlık derbi Evliya Çelebi'nin dişini kırdı!
Derbi heyecanı günümüzde sıklıkla taraftarlar tarafından sonuna kadar yaşansa da aslında Osmanlı'da da mücadele tüm yaşamı durdurdu. Lahanacılar ve bamyacılar arasındaki ezeli rekabet Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki atışmayı aratmıyordu. Padişahlar ve şehzadelerinde fanatik birer taraftara dönüştüğü Osmanlı derbisi ile ilgili detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 16:38
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