Müge Anlı’dan Kızılay’a rekor bağış! Müge Anlı ve Dostları Aşevi filosu kuruldu

33 ARAÇLIK FİLO KURULDU

Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı. Toplanan bu bağışlar ile neler yapıldığını canlı yayında hesaplayan Müge Anlı, 2 yerleşik, 5 mobil TIR, 26 Atom Karınca olmak üzere 33 Müge Anlı ve Dostları Aşevi, Türkiye'nin hizmetine sunulduğunu Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile birlikte duyurdu.