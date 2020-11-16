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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’dan Kızılay’a rekor bağış! Müge Anlı ve Dostları Aşevi filosu kuruldu Müge Anlı’dan Kızılay’a rekor bağış! Müge Anlı ve Dostları Aşevi filosu kuruldu
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyici ekran başına kilitleyen Müge Anlı, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz yıl Kızılay ile el ele vererek başlattığı 'Müge Anlı ve Dostları Aşevi' kampanyasıyla rekor bağışa imza attı. Anlı, aşevi projesi kapsamında izleyicileriyle birlikte bir filo kurdu.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 14:20
Müge Anlı, geçtiğimiz yıl Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla ikisi yerleşik olmak üzere 12 aşevi bağışlamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR 20 MİLYON LİRA TOPLANDI
İzleyicileriyle el ele veren Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay için 20 Milyon lira bağış toplayarak aşevi filosu kurdu. Filodaki aşevleri canlı yayında hesaplandı.
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 13 yıldır ekrana getirdiği televizyon programının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme geliyor.
Her fırsatta Kızılay'ın bağış kampanyalarına destek veren Anlı, aşevi projesi kapsamında izleyicileriyle birlikte bir filo kurdu.
33 ARAÇLIK FİLO KURULDU
Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı. Toplanan bu bağışlar ile neler yapıldığını canlı yayında hesaplayan Müge Anlı, 2 yerleşik, 5 mobil TIR, 26 Atom Karınca olmak üzere 33 Müge Anlı ve Dostları Aşevi, Türkiye'nin hizmetine sunulduğunu Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile birlikte duyurdu.