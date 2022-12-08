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Müge Anlı'daki tacizci üfürükçü tutuklandı! İğrenç detaylar ortaya çıktı: Mantarlı tırnaklar ile...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki üfürükçü skandalında yeni gelişmeler yaptı. Canlı yayına katılan Mehmet Ataş 18 yaşına yeni giren kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki sözde hoca tarafından kaçırıldığını iddiasıyla gündeme gelen olayda iğrenç detaylar ortaya çıktı. Yayının ihbar edilmesinin ardından Kahrıman tutuklanırken üfürükçüyü tanıyan bir izleyici, canlı yayına bağlayarak yaşadıklarını anlattı. İzleyicinin söyledikleri Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 16:25
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Müge Anlı’daki tacizci üfürükçü tutuklandı! İğrenç detaylar ortaya çıktı: Mantarlı tırnaklar ile...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen üfürükçü skandalında sevindiren gelişme yaşandı. 18 yaşına yeni giren Ayşenur Ataş'ı alıkoymakla suçlanan 70 yaşındaki üfürükçü Kahrıman yayının ihbar kabul edilmesinin ardından tutuklandı. Canlı yayında babasıyla kavuşan Ayşenur'un yaşadıkları ise kan dondururken 70 yaşındaki Kahrıman'la ilgili ortyaya çıkanlar mide bulandırdı.

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Müge Anlı’daki tacizci üfürükçü tutuklandı! İğrenç detaylar ortaya çıktı: Mantarlı tırnaklar ile...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Mehmet Ataş 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki üfürükçü Kahrıman tarafından kaçırıldığını iddia etti.

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Müge Anlı’daki tacizci üfürükçü tutuklandı! İğrenç detaylar ortaya çıktı: Mantarlı tırnaklar ile...

"TILSIM YAPARAK KAÇIRDI"

Kızının tılsımlar yaparak kandırıldığını iddia eden Mehmet Ataş, "Kızım kaçtıktan sonra evin her yerinde tılsımlar bulduk." dedi.

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Müge Anlı’daki tacizci üfürükçü tutuklandı! İğrenç detaylar ortaya çıktı: Mantarlı tırnaklar ile...

Kızını kaçıran Kahrıman'ın evli ve 6 çocuk babası olduğunu belirten Mehmet Ataş, "Adamın yanında olduğunu biliyoruz fotoğraflar var. Kızıma ev ve dükkan açmış." dedi.

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Müge Anlı’daki tacizci üfürükçü tutuklandı! İğrenç detaylar ortaya çıktı: Mantarlı tırnaklar ile...

"ÖNCE EŞİMİ KANDIRDI"

Tılsım bozma iddiasıyla eşinden de 10 bin lira aldığını söyleyen Ataş, "Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış. 'Tılsımı bozdum para getir' diyerek eşimden 10 bin lira almış. Eşim halen kendisine inanıyor. Kızıma şantaj yaparak elinde tutuyor" diyerek yardım çağrısı yaptı.