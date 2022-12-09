Antalya’da evlat vahşeti! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü! Komşuları yakaladı

ANNESİNİN BOĞAZINA SAPLADI

Bıçak ile saldırmaya devam eden oğul Yusuf Tıraş bıçağı annesinin boğazına sapladı. Anne kanlar içinde yere yığıldı. Cinayet zanlısı oğul daha sonra suç aleti ile birlikte kaçmak istedi.