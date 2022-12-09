Antalya'da evlat vahşeti! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü! Komşuları yakaladı
Antalya'da 37 yaşındaki Yusuf Tıraş evde tartıştığı annesi Zübeyde Tıraş'ı (61) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan oğul Tıraş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 09.12.2022
06:52 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
06:52
Korkunç olay Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1668 sokakta bulunan sitedeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Bipolar tedavisi gören Yusuf Tıraş saat 16.50 sularında annesi ile tartışmaya başladı.
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EKMEK BIÇAĞI İLE SALDIRDI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Yusuf Tıraş bıçakla annesine saldırdı. Kendini korumaya çalışan anne Zübeyde Tıraş çığlık atarak kaçmak istedi. Bu sırada yüzünden yaralandı.
ANNESİNİN BOĞAZINA SAPLADI
Bıçak ile saldırmaya devam eden oğul Yusuf Tıraş bıçağı annesinin boğazına sapladı. Anne kanlar içinde yere yığıldı. Cinayet zanlısı oğul daha sonra suç aleti ile birlikte kaçmak istedi.
KOMŞULARI YAKALADI
Çığlık seslerine daireye gelen komşuları Yusuf Tıraş'ı yakaladı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Doktorlar kanlar içinde yatan anne Zübeyde Tıraş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada kaçmaya çalışan oğul Yusuf Tıraş'ı gözaltına aldı.